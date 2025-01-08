https://crimea.ria.ru/20250108/bolshe-poloviny-ukraintsev-ne-doveryayut-zelenskomu--sotsopros-1143160016.html

Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопрос

Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопрос - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому – соцопрос

За время проведения специальной военной операции уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое. Кроме того, на протяжении года он упал с... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T11:16

2025-01-08T11:16

2025-01-08T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За время проведения специальной военной операции уровень доверия украинцев Владимиру Зеленскому снизился почти вдвое. Кроме того, на протяжении года он упал с 77% (на конец 2023 года) до 52%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в подконтрольных Украине регионах Киевским международным институтом социологии (КМИС).Согласно данным, в 2019 году Зеленскому доверяли 80% жителей страны, к февралю 2022 года показатель упал до 37% и с этого времени уровень доверия стабильно падает.Проведенное КМИС исследование было разделено на две части. В первой респондентам предлагалось выбрать ответы "доверяю" и "не доверяю". Вариант "трудно сказать" фиксировался только в том случае, если опрошенный сам заговаривал об этом.Во второй части украинцам предложили выбрать из трех вариантов ответа: "доверяю", "не доверяю" и "трудно сказать". Из прошедших эту часть опроса респондентов Владимиру Зеленскому доверяют еще меньше людей – всего 42%.При этом отмечается, что уровень доверия украинскому лидеру в западных регионах Украины выше (60%), чем на юге (46%) и на востоке страны (48%). Это при том, что на выборах 2019 года большинство голосов избирателей Владимир Зеленский получил именно в юго-восточных регионах.По данным того же КМИС, за год на Украине значительно снизилось количество граждан, готовых терпеть продолжение боевых действий. С начала 2024 года процент упал почти в полтора раза – с 73% до 57%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине - Зеленский назвал условие2024 год стал для Зеленского трагическимУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты - СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, в мире, опрос, общество, новости