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2024 год стал для Зеленского трагическим
2024 год стал для Зеленского трагическим - РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024 год стал для Зеленского трагическим
Владимир Зеленский за год успел стать нелегитимным президентом Украины, дискредитировать себя как верховного главнокомандующего и попасть в международный... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T13:29
2024-12-30T13:29
2024-12-30T13:29
украина
виктор медведчук
мнения
политика
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коллективный запад
новости
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский за год успел стать нелегитимным президентом Украины, дискредитировать себя как верховного главнокомандующего и попасть в международный коррупционный скандал, 2024 год стал для него трагическим, отметил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его мнению, "год для Зеленского был трагическим" по ряду причин.Во-вторых, Зеленский дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, в том числе ввязавшись в курскую аферу, добавил Медведчук.При этом ВСУ за год потеряли огромное количество территорий, несмотря на беспрецедентную военную помощь США и их партнеров в Европе, отметил он.Окончательно же Зеленский пал в глазах западных партнеров, попав в коррупционный скандал на дипломатическом фронте в конце 2024 года. А именно, когда предложил взятку в 500 миллионов евро "из российских активов" премьеру Словакии Роберту Фицо в обмен на согласие страны со вступлением Украины в НАТО, считает оппозиционный украинский политик.Это окончательно подорвало его международные позиции, резюмировал Медведчук.В октябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что "в условиях тоталитарной карательной системы", построенной Зеленским на Украине, глава киевского режима сегодня готовится организовать "подобие своего избрания" президентом весной 2025 года, сфальсифицировав выборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на УкраинеНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти – Медведчук"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес Фицо
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украина, виктор медведчук, мнения, политика, в мире, поставки западного оружия украине, ситуация на украине, коллективный запад, новости, владимир зеленский
2024 год стал для Зеленского трагическим
Зеленский в 2024 году утратил легитимность и потерял доверие Запада – Медведчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский за год успел стать нелегитимным президентом Украины, дискредитировать себя как верховного главнокомандующего и попасть в международный коррупционный скандал, 2024 год стал для него трагическим, отметил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По его мнению, "год для Зеленского был трагическим" по ряду причин.
"Во-первых, 21 мая он утратил легитимность. В отличие от Владимира Путина (президента России – ред.), он испугался провести выборы, зная, что их проиграет", – написал Медведчук в своей авторской статье на сайте "Другая Украина".
Во-вторых, Зеленский дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, в том числе ввязавшись в курскую аферу, добавил Медведчук.
При этом ВСУ за год потеряли огромное количество территорий, несмотря на беспрецедентную военную помощь США и их партнеров в Европе, отметил он.
"Несмотря на то, что Зеленский постоянно обвинял коллективный Запад в недостаточной помощи, помощь Запада была беспрецедентной в истории. Ни одно государство столько средств и оружия для войны не получало. И, тем не менее, результат для киевской хунты не просто нулевой, он отрицательный", – пишет Медведчук.
Окончательно же Зеленский пал в глазах западных партнеров, попав в коррупционный скандал на дипломатическом фронте в конце 2024 года. А именно, когда предложил взятку в 500 миллионов евро "из российских активов" премьеру Словакии Роберту Фицо в обмен на согласие страны со вступлением Украины в НАТО, считает оппозиционный украинский политик.
Это окончательно подорвало его международные позиции, резюмировал Медведчук.
В октябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что "в условиях тоталитарной карательной системы", построенной Зеленским на Украине, глава киевского режима сегодня готовится организовать "подобие своего избрания" президентом весной 2025 года, сфальсифицировав выборы.
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