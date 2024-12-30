https://crimea.ria.ru/20241230/2024-god-stal-dlya-zelenskogo-tragicheskim-1143020091.html

2024 год стал для Зеленского трагическим

2024 год стал для Зеленского трагическим - РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024 год стал для Зеленского трагическим

Владимир Зеленский за год успел стать нелегитимным президентом Украины, дискредитировать себя как верховного главнокомандующего и попасть в международный... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T13:29

2024-12-30T13:29

2024-12-30T13:29

украина

виктор медведчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский за год успел стать нелегитимным президентом Украины, дискредитировать себя как верховного главнокомандующего и попасть в международный коррупционный скандал, 2024 год стал для него трагическим, отметил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его мнению, "год для Зеленского был трагическим" по ряду причин.Во-вторых, Зеленский дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, в том числе ввязавшись в курскую аферу, добавил Медведчук.При этом ВСУ за год потеряли огромное количество территорий, несмотря на беспрецедентную военную помощь США и их партнеров в Европе, отметил он.Окончательно же Зеленский пал в глазах западных партнеров, попав в коррупционный скандал на дипломатическом фронте в конце 2024 года. А именно, когда предложил взятку в 500 миллионов евро "из российских активов" премьеру Словакии Роберту Фицо в обмен на согласие страны со вступлением Украины в НАТО, считает оппозиционный украинский политик.Это окончательно подорвало его международные позиции, резюмировал Медведчук.В октябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что "в условиях тоталитарной карательной системы", построенной Зеленским на Украине, глава киевского режима сегодня готовится организовать "подобие своего избрания" президентом весной 2025 года, сфальсифицировав выборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно представить: в МИД оценили слова Блинкена о выборах на УкраинеНа Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти – Медведчук"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес Фицо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, виктор медведчук, мнения, политика, в мире, поставки западного оружия украине, ситуация на украине, коллективный запад, новости, владимир зеленский