https://crimea.ria.ru/20250102/sutochnye-poteri-vsu-v-zone-spetsoperatsii-prevysili-1200-chelovek-1143067177.html

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек

За минувшие сутки потери вооруженных формирований киевского режима в зоне проведения специальной военной операции составили 1240 человек убитыми и ранеными,... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T12:42

2025-01-02T12:42

2025-01-02T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки потери вооруженных формирований киевского режима в зоне проведения специальной военной операции составили 1240 человек убитыми и ранеными, сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике формирований ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленый Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп.Потери ВСУ составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Богдана", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дальнего, Часова Яра, Северска и Курахово ДНР, а также отразили четыре контратаки штурмовиков ВСУУкраинские войска потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi, пикап, гаубицу Д-30, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Щербиновки, Дзержинска, Зверево, Андреевки, Срибного, Тарасовки, Шевченко и Воздвиженки ДНР. Кроме того, отражены 13 контратак.Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевые бронированные машины Kirpi и "Козак", автомобиль, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки и Вольного Поля ЛНР. Также отражена контратака штурмовой группы противника.Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV, самоходная артиллерийская установка Paladin, орудие Д-20 и гаубица Д-30.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон.ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за суткиНовости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за суткиПотери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков

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