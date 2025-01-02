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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
За минувшие сутки потери вооруженных формирований киевского режима в зоне проведения специальной военной операции составили 1240 человек убитыми и ранеными,... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:42
2025-01-02T12:42
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки потери вооруженных формирований киевского режима в зоне проведения специальной военной операции составили 1240 человек убитыми и ранеными, сообщает Минобороны России.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три гаубицы Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике формирований ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленый Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп.Потери ВСУ составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Богдана", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дальнего, Часова Яра, Северска и Курахово ДНР, а также отразили четыре контратаки штурмовиков ВСУУкраинские войска потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi, пикап, гаубицу Д-30, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Щербиновки, Дзержинска, Зверево, Андреевки, Срибного, Тарасовки, Шевченко и Воздвиженки ДНР. Кроме того, отражены 13 контратак.Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевые бронированные машины Kirpi и "Козак", автомобиль, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки и Вольного Поля ЛНР. Также отражена контратака штурмовой группы противника.Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV, самоходная артиллерийская установка Paladin, орудие Д-20 и гаубица Д-30.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон.ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за суткиНовости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за суткиПотери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков
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новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек

ВСУ за сутки потеряли более 1200 военнослужащих в зоне спецоперации - Минобороны

12:42 02.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки потери вооруженных формирований киевского режима в зоне проведения специальной военной операции составили 1240 человек убитыми и ранеными, сообщает Минобороны России.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике формирований ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленый Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские военные отразили шесть контратак штурмовых групп.
Потери ВСУ составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, гаубица Д-30, две самоходные артиллерийские установки "Krab" и "Богдана", станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дальнего, Часова Яра, Северска и Курахово ДНР, а также отразили четыре контратаки штурмовиков ВСУ
Украинские войска потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину Kirpi, пикап, гаубицу Д-30, орудие М119 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Щербиновки, Дзержинска, Зверево, Андреевки, Срибного, Тарасовки, Шевченко и Воздвиженки ДНР. Кроме того, отражены 13 контратак.
Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевые бронированные машины Kirpi и "Козак", автомобиль, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.
Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки и Вольного Поля ЛНР. Также отражена контратака штурмовой группы противника.
Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV, самоходная артиллерийская установка Paladin, орудие Д-20 и гаубица Д-30.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон.
ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
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