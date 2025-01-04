https://crimea.ria.ru/20250104/goroskop-na-2025-god-dlya-znakov-zodiaka-stikhii-vozdukha-1142932078.html

Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Воздуха

Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Воздуха - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Гороскоп на 2025 год для знаков зодиака стихии Воздуха

Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T20:13

2025-01-04T20:13

2025-01-04T21:29

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Год Деревянной или Зеленой змеи несет глобальные перемены в мире и в личной жизни людей. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев в интервью РИА Новости Крым рассказал, что ждет знаки зодиака стихии Воздуха в 2025-ом году.БлизнецыАстролог обращает внимание, что в первую половину года в Близнецах транзитом проходит Юпитер - самая мощная и благожелательная планета с большими возможностями самореализации, как в бизнесе, так и в любовных отношениях."У Близнецов любовь и дружба, любовь и деловые отношения будут тесно переплетены, и при этом у женатых могут выходить за рамки супружеских отношений", - говорит Бородачев.Он советует быть осторожнее, потому что у мужчин будет возникать желание влюбляться в других женщин, у женщин - в других мужчин. Но короткие романтические отношения несут опасность в плане разрушения семьи.Поймут же это Близнецы летом, и во второй половине года будут примерными семьянинами. Романтическая тема плавно перейдет в семейное строительство, произойдут позитивные перемены, появится спокойствие в семейных отношениях.Здоровье у Близнецов будет достаточно хорошим. При этом важно избегать чрезмерности, особенно в первой половине года. Во второй его половине спокойное, рачительное отношение к всему происходящему для Близнецов будет очень полезным и выигрышным, укрепит как личные, деловые отношения, так и здоровье.Астролог советует близнецам уделить внимание нервной системе. Позитивная информация будет вдохновлять и усиливать все процессы, в том числе в сфере здоровья. Негатив же может очень вредно сказаться на Близнецах, из-за него есть риск потерять здоровье.Также Михаил Бородачев рекомендует Близнецам не переедать, вовремя освобождаться от токсинов: проводить очистительные процедуры, особенно во второй половине года, что поможет сохранить и улучшить здоровье.ВесыВ первой половине года у Весов, по словам астролога, будет много возможностей поменять к лучшему свою жизнь, найти достойных партнеров в личной сфере и в бизнесе. Важнейшие решения нужно принимать именно в этот период. Во второй же половине года ожидают трудности маневра, придется иметь дело с теми, кого выбрали раньше.При этом он подчеркивает, что действовать нужно строго в рамках закона, иначе Черная Луна, которая будет в течение года проходить по знаку, будет наказывать."Действуя в рамках закона, проявляя дипломатические качества, Весы будут иметь очень хорошие возможности для улучшения своих позиций в профессии и в личных отношениях", - отмечает Михаил Бородачев.Аналогичная ситуация и со здоровьем Весов. Если придерживаться всех правил и вовремя обращаться к докторам, чтобы предотвратить развитие какого-либо заболевания, то Весы его не потеряют.При этом астролог советует не увлекаться эмоциональными авантюрами, вредными привычками, которые могут навредить состоянию здоровья. Это будет актуально вообще для многих в течение всего года.ВодолейВ 2025 году по знаку Водолей транзитом проходит Плутон. Бородачев говорит что это планета больших энергий, некий атомный реактор внутри человека, который позволит многим людям этого знака изменить свою личность, внешний круг отношений, личные и деловые связи."Большое внимание Водолеев будет сосредоточено на карьере. В начале года будет старт. Если правильно удастся выбрать направление, то будет сопутствовать большой успех. Личная жизнь это – любовь и дружба, любовь и деловые отношения. Водолеи могут изменить семейный статус", - дает прогноз астролог.По его словам, у многих Водолеев появятся симпатии к своим помощникам или помощницам, у руководителей к своим секретаршам и деловым партнершам. Возможна смена супругов, деловых партнеров. Это может произойти в первой половине года, до августа.Во второй половине года Водолеи сосредоточатся на достигнутом и уже не будут желать что-то изменять в своей жизни, а будут стремиться улучшать то состояние дел, которое на данный момент существует.Поэтому, по его словам, Водолеям необходимо благоразумие и осторожность в сочетании с инициативностью. Это трудно осуществить, но для зрелой личности - это необходимое условие для успеха в 2025 году.Здоровью никаких больших угроз не предвидится. Классические методы профилактики и лечения позволят поддерживать высокий его уровень. Нужно обращаться к внутренним ресурсам, чтобы улучшить состояние здоровья своими силами.Ранее РИА Новости Крым публиковал гороскопы для знаков зодиака стихии Огня и знаков зодиака стихии Земли. Общий прогноз для человечества от астролога Бородачева читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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