https://crimea.ria.ru/20250106/sotrudniki-opuskogo-zapovednika-kazhdyy-den-ubirayut-novye-pyatna-mazuta-1143129209.html

Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута

Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута

40 сотрудников ФГБУ "Заповедный Крым" и 10 добровольцев с 3 января очищают заповедное побережье Опукского заповедника от выброшенного после разлива... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T15:40

2025-01-06T15:40

2025-01-06T15:40

опук

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 40 сотрудников ФГБУ "Заповедный Крым" и 10 добровольцев с 3 января очищают заповедное побережье Опукского заповедника от выброшенного после разлива нефтепродуктов с танкеров в Керченском проливе пятен мазута."Сотрудники с 3 января и по сей день там находятся. Меняются смены, одни приезжают, вторые уезжают, но мы все еще там", - рассказала РИА Новости Крым специалист по связям с общественностью "Заповедного Крыма" Екатерина Лелюк.Ситуация осложняется зимними штормами, характерными для региона в этот сезон.Как на странице в своих соцсетях написал директор объединения заповедников Артур Мурзаханов, выброс мазута на Опуке - не сплошной, а отдельными пятнами размером от 0,5 до 300 мм.Артур Мурзаханов и Екатерина Лелюк отметили слаженное взаимодействие сотрудников заповедника с главой Ленинского района, Керченской природоохранной прокуратурой, и МЧС по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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