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Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута
40 сотрудников ФГБУ "Заповедный Крым" и 10 добровольцев с 3 января очищают заповедное побережье Опукского заповедника от выброшенного после разлива... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T15:40
2025-01-06T15:40
опук
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
фгбу "заповедный крым"
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 40 сотрудников ФГБУ "Заповедный Крым" и 10 добровольцев с 3 января очищают заповедное побережье Опукского заповедника от выброшенного после разлива нефтепродуктов с танкеров в Керченском проливе пятен мазута."Сотрудники с 3 января и по сей день там находятся. Меняются смены, одни приезжают, вторые уезжают, но мы все еще там", - рассказала РИА Новости Крым специалист по связям с общественностью "Заповедного Крыма" Екатерина Лелюк.Ситуация осложняется зимними штормами, характерными для региона в этот сезон.Как на странице в своих соцсетях написал директор объединения заповедников Артур Мурзаханов, выброс мазута на Опуке - не сплошной, а отдельными пятнами размером от 0,5 до 300 мм.Артур Мурзаханов и Екатерина Лелюк отметили слаженное взаимодействие сотрудников заповедника с главой Ленинского района, Керченской природоохранной прокуратурой, и МЧС по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опук, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, фгбу "заповедный крым", ленинский район, крым, новости крыма
Сотрудники Опуского заповедника каждый день убирают новые пятна мазута

12 тонн мазутно-печатной смеси вывезли с пляжей Опукского заповедника

15:40 06.01.2025
 
© Артур МурзахановУборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
Уборка от пятен мазута побережья заповедника Опукский
© Артур Мурзаханов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 40 сотрудников ФГБУ "Заповедный Крым" и 10 добровольцев с 3 января очищают заповедное побережье Опукского заповедника от выброшенного после разлива нефтепродуктов с танкеров в Керченском проливе пятен мазута.
"Сотрудники с 3 января и по сей день там находятся. Меняются смены, одни приезжают, вторые уезжают, но мы все еще там", - рассказала РИА Новости Крым специалист по связям с общественностью "Заповедного Крыма" Екатерина Лелюк.
Ситуация осложняется зимними штормами, характерными для региона в этот сезон.
"Как только мы убрали, ночью шторм и утренний прибой уже дает новый урожай. Так что работа у нас вдолгосрочную, наши сотрудники еще долго будет оставаться на месте", - сказала Лелюк.
Как на странице в своих соцсетях написал директор объединения заповедников Артур Мурзаханов, выброс мазута на Опуке - не сплошной, а отдельными пятнами размером от 0,5 до 300 мм.
"За три дня из 12900 метров загрязненной береговой линии убрано 8200 метров, вывезено на утилизацию 12 тонн мазуты. Пятна мазута не просто убираются с поверхности, но и просеивается весь песок", - написал он.
Артур Мурзаханов и Екатерина Лелюк отметили слаженное взаимодействие сотрудников заповедника с главой Ленинского района, Керченской природоохранной прокуратурой, и МЧС по Республике Крым.
© Андрей ЧумаченкоУборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
Уборка от пятен мазута побережья заповедника Опукский
1 из 2
Уборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
© Андрей Чумаченко
© Артур МурзахановУборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
Уборка от пятен мазута побережья заповедника Опукский
2 из 2
Уборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
© Артур Мурзаханов
1 из 2
Уборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
© Андрей Чумаченко
2 из 2
Уборка от пятен мазута побережья заповедника "Опукский"
© Артур Мурзаханов
Очистка пляжей Крыма от мазута
14:29
В Крыму не выявили новых загрязнений нефтепродуктами
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