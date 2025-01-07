https://crimea.ria.ru/20250107/zmeelenta-nashi-lyubimye-ekrannye-gady-1142746611.html

Змеелента: наши любимые экранные гады

Змеелента: наши любимые экранные гады - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Змеелента: наши любимые экранные гады

РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T20:19

2025-01-07T20:19

2025-01-07T20:19

культура

в мире

общество

новый год 2025

кино

змея

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Ольга ЛеоноваЗмея в народном сознании обычно персонаж не совсем приятный. Но на то нам и нужны искусства, чтобы по-другому смотреть на вещи. В начинающийся год змеи редакция РИА Новости Крым собрала десятку самых страшных, подлых, мудрых и добрых мультяшных и кинозмей. Кстати, наш список – хороший повод собраться на новогодних каникулах дома у экрана и пересмотреть фильмы о змеях, змеищах и змейках.Подойдите ближе! Безусловно, одна из первых змей, которые сразу приходят на ум - это загадочный и очень старый Каа. Тигровый питон, которого литературоведы считают антагонистом Маугли и наиболее зловещим персонажем, в нашем советском мультике становится одним из защитников человеческого детеныша. В режиссуре аниматора Романа Давыдова Каа абсолютно чарующ, хотя бы потому, что обладает искусством гипноза.Белый питонЕще один кинопитон играет не главную роль, а роль второго плана, если даже не киноатрибута. Но, не будь его, может быть, ничего бы и не сложилось. Это безымянный питон-альбинос, обвивающий статную фигуру Сальмы Хаек в кинофильме "От заката до рассвета" Роберта Родригеса. В обморок от сцены, по понятным причинам, падают как мужчины, так и женщины, которые боятся змей. Кстати, во время сьемок дурно становилось и самой актрисе, ведь она не переносит ползающих гадов.А была ли змейкаЕще одна роль второго плана, но какая! С самой царицей Египта. То есть, с Элизабет Тейлор – Клеопатрой всех времен и народов. По преданию, от несчастной любви к погибшему Марку Антонию правительница стремится избавиться с помощью укусов смертельно ядовитых змей. Но это всего лишь одна из версий, которые описывает Плутарх: змеи никто не видел, а Клеопатру нашли уже мертвой на ложе. Вторая версия – ядом была смочена шпилька для волос. Но кино есть кино, и для эффектности прекрасную Клеопатру кусает именно ядовитый гад.Усики и шляпаГремучая змея, конечно же, очень ядовита. А в случае американской мультипликационной индустрии дважды опасна: ведь на хвосте Гремучки Джейка из мультфильма "Ранго" вместо погремушки пулемет Гатлинга. А на плоской змеиной головке кожаная шляпа и изящные усики. Праобраз Джейка – антагонист легендарного фильма "Хороший, плохой, злой" Сентенца: шляпа и усики – точь-в-точь. При этом Гремучка Джейк, такой же сообразительный и хитрый, гораздо благороднее Сентенцы и знает, что такое честь. В русском варианте Гремучку своим неподражаемым голосом озвучил Иван Охлобыстин.Гада озвучил ПапановЕще одна история из Индии (ну куда там без змей) – история об отважном мангусте Рикки-Тикки-Тави и его врагах, а также врагах его хозяев. Маленький зверек отважно сражается с двумя кобрами – Нагом и Нагайной, и в конце концов одолевает их. Героическая история так понравилась режиссерам, что по сказке Редьярда Киплинга сняты несколько мультфильмов и фильмов, а также есть несколько театральных постановок. Самый известный для нашего зрителя – мультик 1965 года. В нем отважного и преданного зверька озвучивает Клара Румянова, а Нага – Анатолий Папанов.Помощница главного злодеяЕще одна Нагайна – персонаж книг о Гарри Поттере, воплощенный в кино. Ранее Нагайна была мудрой девушкой, но ее прокляли и она стала змеей. Волан дер Морт очень хорошо обращается с Нагайной. Она – его верный спутник. Нагайна не сумела умертвить Гарри Поттера, хотя яд этой четырехметровой змеи по описанию Джоан Роулинг, сходен с ядом василиска и настолько же смертоносен.Классика детективаФильм, который, как и сагу о Гарри Потере, можно читать и смотреть всей семьей – это старое доброе кино о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне в советском воплощении гениальных Ливанова и Соломина (режиссер Игорь Масленников). У этих легендарных персонажей есть своя встреча со змеей. Рассказ Артур Конан Дойла "Пестрая лента" сразу после выпуска стал одним из лучших в серии. Автор для остроты сюжета выдумал несуществующую ядовитую змею - болотную гадюку, издающую свист. На самом деле такой змеи в природе нет. Еще одна ошибка Дойла – спуск змеи по шнурку. Но змеям для ползания нужна твердая основа. Эти мелочи совсем не портят ни гениальный рассказ, ни ставший классикой фильм.Шесть "Золотых малин" Про гигантскую водоплавающую змею, безжалостно убивающую людей, снят целый ряд лент – от кажущейся сейчас наивной "Анакоды" 1997 года до последнего зрелищного одноименного фильма 2024 года. Начало эпопеи можно было бы охарактеризовать крылатым выражением: "путь в ад выстлан благими намерениями". По сюжету съемочная группа документального фильма, путешествующая по джунглям Амазонки, подбирает незнакомца, который хочет поймать гигантскую змею-анаконду. Для фильма была изготовлена модель змеи длиной 12 метров и весом около 2,5 тонн. Несмотря на такие старания, фильм получил звание худшего в шести номинациях в премии "Золотая малина". А вот зрители оценили его хорошо: кассовые сборы в три раза превысили потраченный бюджет. Может быть, лента пользовалась успехом благодаря беззащитной и юной Дженифер Лопес.Царица змейМилая сказочная змейка, умеющая быть благодарной – это змея из мультфильма "Волшебное кольцо". История о том, как простой паренек пожалел собачку, кошку и даже змею, оказавшейся волшебной, родилась у архангелогородцем, а затем была переложена писателем Борисом Шергиным. Спасенная змея оказалась дочерью змеиного царя, она подарила главному герою волшебное кольцо, исполняющее желания. Многие фразы из мультфильма зрители разобрали на цитаты. Хотя в сценарном варианте язык был обыкновенным, без шергинских северных особенностей, и в таком виде был принят в производство. Но на озвучке режиссер Леонид Носырев восстановил лексику первоисточника. Кстати, Скарапея в славянской мифологии – это царица змей, по преданию, у нее двенадцать голов и гусиные лапки, живет она на сказочном острове Буяне.Длина удаваЗамыкает наш змеиный хит-парад удав без имени. Самый обаятельный и привлекательный, немного флегматичный, но всегда рассудительный персонаж мультфильма по сказке Григория Остера "38 попугаев". Бояться его невозможно – ведь вместо пятен по телу у этого пресмыкающегося голубые цветочки. В целом цикле кукольных мультфильмов он – главный герой: его лечат, придумывают зарядку его хвосту и даже передают привет бабушке удава.

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, в мире, общество, новый год 2025, кино, змея