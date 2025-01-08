https://crimea.ria.ru/20250108/na-pozhare-posle-udara-vsu-v-engelse-pogibli-dvoe--v-gorode-rezhim-chs-1143177079.html

Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ

Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ

В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте вводят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, площади возгорания... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T17:52

2025-01-08T17:52

2025-01-08T18:01

энгельс

роман бусаргин

новости

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте вводят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, площади возгорания увеличилась, погибли двое сотрудников МЧС.Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона.По его данным, в результате ликвидации есть двое погибших – сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован."Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле. На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано", – сообщил Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили управляемой ракетой по порту БердянскаУдар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи

энгельс

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энгельс, роман бусаргин, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)