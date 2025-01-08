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Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ
Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ
В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте вводят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, площади возгорания... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T17:52
2025-01-08T18:01
энгельс
роман бусаргин
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте вводят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, площади возгорания увеличилась, погибли двое сотрудников МЧС.Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона.По его данным, в результате ликвидации есть двое погибших – сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован."Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле. На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано", – сообщил Бусаргин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили управляемой ракетой по порту БердянскаУдар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременнаяВСУ забросали больницу в Алешках минами и ударили дроном по скорой помощи
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энгельс, роман бусаргин, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Пожар и погибшие спасатели: в Энгельсе вводят режим ЧС после удара ВСУ

В Энгельсе на пожаре после удара ВСУ погибли двое сотрудников МЧС и вводят режим ЧС

17:52 08.01.2025 (обновлено: 18:01 08.01.2025)
 
© Губернатор Саратовской областиОперштаб по ликвидации последствий падения обломков беспилотника ВСУ в Энгельсе
Оперштаб по ликвидации последствий падения обломков беспилотника ВСУ в Энгельсе
© Губернатор Саратовской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Энгельсе из-за пожара на промышленном объекте вводят режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, площади возгорания увеличилась, погибли двое сотрудников МЧС.
Украинские беспилотники в среду атаковали Саратов и Энгельс, обломки сбитого дрона повредили промпредприятие, сообщал ранее глава региона.

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации", – сообщил губернатор.

По его данным, в результате ликвидации есть двое погибших – сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован.
"Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле. На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано", – сообщил Бусаргин.
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ЭнгельсРоман БусаргинНовостиПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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