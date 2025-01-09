Рейтинг@Mail.ru
Два района Крыма останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250109/dva-rayona-kryma-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-1143181500.html
Два района Крыма останутся без воды на сутки
Два района Крыма останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Два района Крыма останутся без воды на сутки
В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T09:46
2025-01-09T09:46
вода крыма
вода в крыму
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
симферопольский район
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".По данным предприятия, до 23:00 воды не будет в поселках Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аэрофлотский, а также в селах Белоглинка и Укромное.Уточняется, что полное восстановление водоснабжения ожидается к 9:00 10 января.Также в Джанкое до 15:00 будет частично ограничено водоснабжение по улицам Октябрьская, Интернациональная, Кирова, Толстого, а также в одноименном переулке.Также сообщается об ограничении водоснабжения в селах Щелкино, Мысовое и Азовское Ленинского района до 20:00. Ориентировочно до 15:00 не будет воды на одной из улиц села Белинского.На предприятии рекомендовали крымчанам иметь запас питьевой воды на время проведения работ.Как сообщалось, 7 января часть Симферополя и пригород остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды накопили водохранилища КрымаСимферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для КрымаКакое водохранилище стратегически важно для Крыма
крым
симферопольский район
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, симферопольский район, джанкой
Два района Крыма останутся без воды на сутки

Семь поселков Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без воды из-за аварии

09:46 09.01.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
По данным предприятия, до 23:00 воды не будет в поселках Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аэрофлотский, а также в селах Белоглинка и Укромное.
"С 9:00 будут выполнены регулировки в пгт Аграрное, Комсомольское, Укромное, Аэрофлотский для частичного восстановления водоснабжения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полное восстановление водоснабжения ожидается к 9:00 10 января.
Также в Джанкое до 15:00 будет частично ограничено водоснабжение по улицам Октябрьская, Интернациональная, Кирова, Толстого, а также в одноименном переулке.
Также сообщается об ограничении водоснабжения в селах Щелкино, Мысовое и Азовское Ленинского района до 20:00. Ориентировочно до 15:00 не будет воды на одной из улиц села Белинского.
На предприятии рекомендовали крымчанам иметь запас питьевой воды на время проведения работ.
Как сообщалось, 7 января часть Симферополя и пригород остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько воды накопили водохранилища Крыма
Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма
Какое водохранилище стратегически важно для Крыма
 
Вода КрымаВода в КрымуКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяСимферопольский районДжанкой
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54На Кубани легковушка опрокинула грузовик - трое пострадавших
09:46Два района Крыма останутся без воды на сутки
09:32Пять человек погибли в ДТП в Крыму с начала года
08:56В Севастополе студенты-повара за свои деньги покупали продукты для учебы
08:31Артиллеристы уничтожили стрелявший по Херсонской области "Град" ВСУ
07:51Обломки БПЛА упали на частный дом и повредили газопровод на Кубани
07:47Народные приметы: когда елке в доме уже не место
07:27Девять беспилотников сбили над Кубанью
07:03В Симферополе временно ограничат движение транспорта – схема
06:49Ленинский район Крыма останется без воды из-за ремонта на сетях
06:19Режим масштабного бедствия объявлен в Калифорнии
06:05Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
00:01+16 в январе: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 января
22:15Атаки ВСУ и плохой прогноз по ситуации с мазутом в Крыму: главное за день
21:43Как выйти из долгих праздников без стресса и начать работать
21:16Змеиная красота: как гады помогают косметологам
20:48Как стать крымским моржом и не заболеть
20:33Инвесторы вложили в сельское хозяйство Крыма 24 миллиарда рублей
20:16В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
Лента новостейМолния