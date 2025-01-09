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Два района Крыма останутся без воды на сутки
Два района Крыма останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Два района Крыма останутся без воды на сутки
В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T09:46
2025-01-09T09:46
2025-01-09T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".По данным предприятия, до 23:00 воды не будет в поселках Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аэрофлотский, а также в селах Белоглинка и Укромное.Уточняется, что полное восстановление водоснабжения ожидается к 9:00 10 января.Также в Джанкое до 15:00 будет частично ограничено водоснабжение по улицам Октябрьская, Интернациональная, Кирова, Толстого, а также в одноименном переулке.Также сообщается об ограничении водоснабжения в селах Щелкино, Мысовое и Азовское Ленинского района до 20:00. Ориентировочно до 15:00 не будет воды на одной из улиц села Белинского.На предприятии рекомендовали крымчанам иметь запас питьевой воды на время проведения работ.Как сообщалось, 7 января часть Симферополя и пригород остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды накопили водохранилища КрымаСимферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для КрымаКакое водохранилище стратегически важно для Крыма
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Два района Крыма останутся без воды на сутки
Семь поселков Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без воды из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
По данным предприятия, до 23:00 воды не будет в поселках Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аэрофлотский, а также в селах Белоглинка и Укромное.
"С 9:00 будут выполнены регулировки в пгт Аграрное, Комсомольское, Укромное, Аэрофлотский для частичного восстановления водоснабжения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полное восстановление водоснабжения ожидается к 9:00 10 января.
Также в Джанкое до 15:00 будет частично ограничено водоснабжение по улицам Октябрьская, Интернациональная, Кирова, Толстого, а также в одноименном переулке.
Также сообщается об ограничении водоснабжения в селах Щелкино, Мысовое и Азовское Ленинского района до 20:00
. Ориентировочно до 15:00 не будет воды на одной из улиц села Белинского.
На предприятии рекомендовали крымчанам иметь запас питьевой воды на время проведения работ.
Как сообщалось, 7 января часть Симферополя и пригород остались без воды из-за аварии
на сетях холодного водоснабжения.
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