https://crimea.ria.ru/20250109/dva-rayona-kryma-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-1143181500.html

Два района Крыма останутся без воды на сутки

Два района Крыма останутся без воды на сутки - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Два района Крыма останутся без воды на сутки

В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T09:46

2025-01-09T09:46

2025-01-09T09:46

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джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В четверг семь населенных пунктов Симферопольского района и часть Джанкоя останутся без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом предупредили в "Воде Крыма".По данным предприятия, до 23:00 воды не будет в поселках Аграрное, Грэсовский, Комсомольское, Битумное, Аэрофлотский, а также в селах Белоглинка и Укромное.Уточняется, что полное восстановление водоснабжения ожидается к 9:00 10 января.Также в Джанкое до 15:00 будет частично ограничено водоснабжение по улицам Октябрьская, Интернациональная, Кирова, Толстого, а также в одноименном переулке.Также сообщается об ограничении водоснабжения в селах Щелкино, Мысовое и Азовское Ленинского района до 20:00. Ориентировочно до 15:00 не будет воды на одной из улиц села Белинского.На предприятии рекомендовали крымчанам иметь запас питьевой воды на время проведения работ.Как сообщалось, 7 января часть Симферополя и пригород остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды накопили водохранилища КрымаСимферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для КрымаКакое водохранилище стратегически важно для Крыма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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