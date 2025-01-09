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Что будет с британскими дронами на Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250109/chto-budet-s-britanskimi-dronami-na-ukraine-1143206410.html
Что будет с британскими дронами на Украине
Что будет с британскими дронами на Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Что будет с британскими дронами на Украине
Коалиция недругов России, по всей вероятности, передаст киевскому режиму FPV-дроны, потому что это достаточно дешевый вид "одноразового" вооружения, который... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T20:07
2025-01-09T20:10
василий дандыкин
эксклюзивы риа новости крым
мнения
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
коллективный запад
оружие
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Коалиция недругов России, по всей вероятности, передаст киевскому режиму FPV-дроны, потому что это достаточно дешевый вид "одноразового" вооружения, который может повлиять на длительность конфликта, но на "всякое действие есть противодействие". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Ранее британское военное ведомство сделало заявление, что Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами.По его словам, коалиция недругов России, где Великобритания наряду с Германией играют одну из ведущих ролей, будет продолжать поставлять Киеву смертоносное оружие против нас, и беспилотники в том числе, потому что это достаточно дешевый вид оружия. Ведь это не танки, не самолеты и не системы противовоздушной обороны.Скорее всего, речь идет о поставках одноразовых FPV-беспилотников, потому что дроны дальнего радиуса действия стоят значительно дороже. Так, цена одного американского дрона, который может кружить над Черным морем и сутки, и двое, достигает ста тысяч долларов. Недешевыми являются и возвращаемые беспилотники, пояснил эксперт.Эксперт отметил, что применение противником ударных дронов в некоторой степени задерживает российские войска при освобождении территорий. Но на всякое действие есть противодействие. "Мы сейчас придумали оптоволоконное сопровождение, которое не берет никакая система РЭБ, и его использовали при контрнаступлении в Курске", – подытожил он.Ранее Василий Дандыкин также высказал РИА Новости Крым мнение, что западное оружие лишь продлит агонию киевского режима. Так, начальнику управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрию Игнату пришлось признать, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получит военную помощь еще на 500 миллионов долларов – что дадутВ Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперацииУ Киева заканчиваются дальнобойные ракеты – СМИ
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РИА Новости Крым
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василий дандыкин, мнения, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), коллективный запад, оружие, поставки западного оружия украине
Что будет с британскими дронами на Украине

Поставки новых западных беспилотников могут повлиять на длительность СВО – эксперт

20:07 09.01.2025 (обновлено: 20:10 09.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Коалиция недругов России, по всей вероятности, передаст киевскому режиму FPV-дроны, потому что это достаточно дешевый вид "одноразового" вооружения, который может повлиять на длительность конфликта, но на "всякое действие есть противодействие". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее британское военное ведомство сделало заявление, что Великобритания и союзники отправят Украине 30 тысяч новых беспилотников, поставки планируются в рамках международной коалиции по обеспечению ВСУ дронами.

"На фоне нынешнего применения беспилотников 30 тысяч дронов – это не очень много. Но, тем не менее, определенная опасность есть. И в какой-то степени может повлиять на длительность конфликта", – сказал эксперт.

По его словам, коалиция недругов России, где Великобритания наряду с Германией играют одну из ведущих ролей, будет продолжать поставлять Киеву смертоносное оружие против нас, и беспилотники в том числе, потому что это достаточно дешевый вид оружия. Ведь это не танки, не самолеты и не системы противовоздушной обороны.
Скорее всего, речь идет о поставках одноразовых FPV-беспилотников, потому что дроны дальнего радиуса действия стоят значительно дороже. Так, цена одного американского дрона, который может кружить над Черным морем и сутки, и двое, достигает ста тысяч долларов. Недешевыми являются и возвращаемые беспилотники, пояснил эксперт.

"В зоне проведения СВО ежедневно применяются сотни беспилотников. И Россия их производит в достаточно большом количестве, речь идет о тысячах в день. Кроме того, мы нанесли удары по заводу "Мотор-Сич", где противник производил беспилотники достаточно дальнего действия", – сказал Дандыкин.

Эксперт отметил, что применение противником ударных дронов в некоторой степени задерживает российские войска при освобождении территорий. Но на всякое действие есть противодействие.
"Мы сейчас придумали оптоволоконное сопровождение, которое не берет никакая система РЭБ, и его использовали при контрнаступлении в Курске", – подытожил он.
Ранее Василий Дандыкин также высказал РИА Новости Крым мнение, что западное оружие лишь продлит агонию киевского режима. Так, начальнику управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрию Игнату пришлось признать, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВасилий ДандыкинМненияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Коллективный ЗападОружиеПоставки западного оружия Украине
 
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