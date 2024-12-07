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Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт
Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт
Нет поводов думать, что Киев блефует, заявляя о передаче Данией уже второй партии истребителей F-16. Однако это западное оружие лишь продлит агонию киевского... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T16:42
2024-12-07T16:56
самолеты f-16
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Нет поводов думать, что Киев блефует, заявляя о передаче Данией уже второй партии истребителей F-16. Однако это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметив, что Украина испытывает дефицит летчиков, которые могут управлять такими машинами.Ранее в субботу Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, и самолеты уже находятся на территории страны.По его словам, Дания и другие европейские страны "сейчас смотрят на США", находятся в ожидании заявлений, которые сделает Трамп в январе следующего года. Все стараются подогнать, доложиться, закрыть год. Но западное оружие, поставляемое Украине, может только продлить агонию киевского режима, убежден он.Вооруженные силы РФ регулярно бьют по аэродромам, где вероятно, размещается западная техника, где "могут присаживаться истребители", когда готовятся к вылету, возвращаются или получают ракеты. В случае, если "получилось отработать", вылетают за границу – в Румынию или в Польшу, уточнил эксперт."Вопрос в летчиках – это самое главное. На Украине с летчиками огромная проблема. Многих уже посбивали. Самолет можно прислать, тем более, старый. А летчика подготовить - это очень серьезно, все страны берегут своих пилотов", - сказал Дандыкин.При этом он не исключил, что за штурвалы поставленных Данией F-16 сядут пенсионеры, отставные натовские военные, но им надо будет платить большие деньги, ведь задаром никто рисковать не будет.По его словам, поставки западного оружия идут постоянно. И речь не только о самолетах, коллективный запад поставляет режиму Зеленского самоходки, артиллерию, бронированную технику."Сколько уже этой техники сгорело! В том числе, и на курской земле. Самолеты попадаются реже, потому что их стало меньше. И потому что они, в случае чего, сразу прячутся в странах-сателлитах США – Румынии, Польше", - уточнил Дандыкин.Громкие заявления Зеленского о передаче того или иного западного вооружения или техники, в том числе, призваны "воздействовать морально": фотографируясь у самолета, Зеленский как бы демонстрирует вундерваффе - "чудо-оружие", которое будет посрамлено российской армией, заключает эксперт.В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.В начале августа текущего года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали преступлением поставки западного оружия УкраинеРакеты "Таурус": основные характеристики и дальность полетаСША одобрили заказ на обслуживание переданных Украине систем и техникиПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
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самолеты f-16, мнения, украина, новости, оружие, поставки западного оружия украине, василий дандыкин
Что даст Украине вторая партия самолетов F-16 - эксперт

Поставки Украине истребителей F-16 продлят агонию режима Зеленского – Дандыкин

16:42 07.12.2024 (обновлено: 16:56 07.12.2024)
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Нет поводов думать, что Киев блефует, заявляя о передаче Данией уже второй партии истребителей F-16. Однако это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметив, что Украина испытывает дефицит летчиков, которые могут управлять такими машинами.
Ранее в субботу Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, и самолеты уже находятся на территории страны.
"Дания по передаче Украине F-16 впереди в НАТО, очень стараются. Это пусть и неплохие, но все же не первой свежести самолеты. Да, они могут нести ракеты Storm Shadow, SCALP и корректируемые французские бомбы. Но мы их сбиваем. Наша авиация доминирует. Новые поставки F-16 кардинально ничего не изменят", - сказал Дандыкин.
По его словам, Дания и другие европейские страны "сейчас смотрят на США", находятся в ожидании заявлений, которые сделает Трамп в январе следующего года. Все стараются подогнать, доложиться, закрыть год. Но западное оружие, поставляемое Украине, может только продлить агонию киевского режима, убежден он.
Вооруженные силы РФ регулярно бьют по аэродромам, где вероятно, размещается западная техника, где "могут присаживаться истребители", когда готовятся к вылету, возвращаются или получают ракеты. В случае, если "получилось отработать", вылетают за границу – в Румынию или в Польшу, уточнил эксперт.
"Вопрос в летчиках – это самое главное. На Украине с летчиками огромная проблема. Многих уже посбивали. Самолет можно прислать, тем более, старый. А летчика подготовить - это очень серьезно, все страны берегут своих пилотов", - сказал Дандыкин.
При этом он не исключил, что за штурвалы поставленных Данией F-16 сядут пенсионеры, отставные натовские военные, но им надо будет платить большие деньги, ведь задаром никто рисковать не будет.
"Уверен, что количество сбитых нами F-16 будет расти. Дальность пуска 300 километров. А это значит, что истребителю надо выходить хотя бы за 200 километров, чтобы не подставиться", - объяснил он.
По его словам, поставки западного оружия идут постоянно. И речь не только о самолетах, коллективный запад поставляет режиму Зеленского самоходки, артиллерию, бронированную технику.
"Сколько уже этой техники сгорело! В том числе, и на курской земле. Самолеты попадаются реже, потому что их стало меньше. И потому что они, в случае чего, сразу прячутся в странах-сателлитах США – Румынии, Польше", - уточнил Дандыкин.
Громкие заявления Зеленского о передаче того или иного западного вооружения или техники, в том числе, призваны "воздействовать морально": фотографируясь у самолета, Зеленский как бы демонстрирует вундерваффе - "чудо-оружие", которое будет посрамлено российской армией, заключает эксперт.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
В начале августа текущего года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСамолеты F-16МненияУкраинаНовостиОружиеПоставки западного оружия УкраинеВасилий Дандыкин
 
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