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Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма

Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма

В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что первые истребители F-16 уже на Украине. Насколько они опасны для Крыма и Севастополя, в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T06:31

2024-08-05T06:31

2024-08-05T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что первые истребители F-16 уже на Украине. Насколько они опасны для Крыма и Севастополя, в комментарии РИА Новости Крым рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.При этом Василий Дандыкин не исключает, что поставка этих истребителей добавит некоторые сложности для российской армии с точки зрения того, что придется тратить ракеты - и авиационные, и противовоздушной обороны, чтобы сбивать эти самолеты.К тому же, по словам Василия Дандыкина, стоят вопросы подготовки пилотов для этой техники и ее размещения, потому что Вооруженные силы РФ сейчас регулярно бьют по аэродромам, где ее, вероятно, разместят.Что касается опасности этих истребителей для Крыма и Севастополя, то он отмечает, что российские истребители, в том числе Су-35С и Су-57, комплексы С-400 могут сбивать F-16 еще во время взлета за несколько сотен километров.Василий Дандыкин еще раз подчеркнул, что с получением Украиной истребителей F-16 определенные трудности у российской армии появятся, но они закончатся, как это было и с другим оружием.В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве ПВО.Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.Читайте также на РИА Новости Крым:Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, рас сказали в Белом домеРазмещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил рискиF-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон

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самолеты f-16, мнения, василий дандыкин, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, всу (вооруженные силы украины)