https://crimea.ria.ru/20240619/razmeschenie-f-16-na-ukraine--voennyy-ekspert-otsenil-riski-1138222011.html

Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски

Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски

Истребители F-16 после их размещения на Украине постигнет та же судьба, что и другие более чем 600 самолетов украинских ВВС, которые российские войска... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T19:10

2024-06-19T19:10

2024-06-19T19:10

василий дандыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Истребители F-16 после их размещения на Украине постигнет та же судьба, что и другие более чем 600 самолетов украинских ВВС, которые российские войска уничтожили за время проведения специальной военной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире американского ТВ ранее заявил, что истребители F-16, которые союзники передадут Киеву, планируется разместить непосредственно на территории Украины.Эксперт отметил, что F-16 – довольно "капризная" машина, требующая особых условий хранения, обслуживания и аэродромной инфраструктуры. Аналитик также выразил мнение, что Киеву не хватит своих подготовленных в странах НАТО летчиков для пилотирования этими истребителями и их обслуживания, поэтому за штурвалами этих самолетов, скорее всего, окажутся иностранные военнослужащие либо "добровольцы" из числа уволенных в запас военных."Как бы там ни было, российские ракеты все равно их найдут. Наши самолеты, особенно многофункциональные сверхманевренные истребители Су-35, вооруженные ракетами с дальностью полета до 300 километров, справятся с этой задачей. Плюс имеется давно принятая на вооружение наша система ПВО С-500, которая единственная в мире может сбивать гиперзвуковые цели. Вполне вероятно, что ее испытают и на натовских самолетах", – добавил Дандыкин.Отвечая на вопрос о том, почему НАТО не решилась использовать авиабазы в Польше, Румынии и Словакии для базирования передаваемых Киеву F-16, военный эксперт высказал мнение, что сами власти этих стран категорически воспротивились такой перспективе, поскольку боятся ударов российских ракет по своим аэродромам.Поставка Украине F-16 и реакция РоссииВашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.Согласие на передачу Киеву боевых самолетов ранее высказали Дания, Нидерланды и Бельгия. В частности, Амстердам рассчитывает передать Украине первые F-16 в текущем году.В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – КонстантиновНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииF-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон

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василий дандыкин, мнения, самолеты f-16, украина, россия, поставки западного оружия украине