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США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом - РИА Новости Крым, 19.06.2024
США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
США планируют разместить на терриории Украины истребители F-16, запланированные к поставке киевскому режиму. Об этом заявил советник американского президента по РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T12:08
2024-06-19T12:08
2024-06-19T12:11
сша
украина
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
в мире
джейк салливан
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США планируют разместить на терриории Украины истребители F-16, запланированные к поставке киевскому режиму. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS, сообщает РИА Новости.Вашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.Согласие на передачу Киеву боевых самолетов ранее высказали Дания, Нидерланды и Бельгия. В частности, Амстердам рассчитывает передать Украине первые F-16 в текущем году.В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что у Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – КонстантиновНикакие вооружения не спасут режим Зеленского – МИД РоссииСырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
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сша, украина, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, в мире, джейк салливан, новости
США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом
В Белом доме планируют разместить поставляемые Киеву F-16 непосредственно на Украине
12:08 19.06.2024 (обновлено: 12:11 19.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. США планируют разместить на терриории Украины истребители F-16, запланированные к поставке киевскому режиму. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала PBS, сообщает РИА Новости.
"План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден) и... Зеленский, этот момент подтверждается", - заявил Салливан.
Вашингтон ранее одобрил поставку Украине истребителей F-16 странами-союзниками по НАТО. В США и Европе проходит обучение украинцев пилотированию и обслуживанию самолетов.
Согласие на передачу Киеву боевых самолетов ранее высказали Дания, Нидерланды и Бельгия. В частности, Амстердам рассчитывает передать Украине первые F-16 в текущем году.
В МИД Бельгии заявили, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей
до 2028 года, первые самолеты должны поступить в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Сергей Лавров также ранее заявлял, что поставка истребителей F-16 Украине
не только не повлияет на ситуацию на поле боя, но и будет рассмотрена Москвой как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что у Запада нет супер-оружия
, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Он напомнил, что совсем недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.
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