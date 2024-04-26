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Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года
Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года
В Бельгии сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр обороны... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T21:47
2024-04-26T21:47
самолеты f-16
бельгия
украина
новости
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В Бельгии сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.Окончательные даты поставок будут зависеть от сроков поступления необходимых запчастей, а также прибытия новых самолетов, заказанных в США. Бельгия будет в первую очередь руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности, заявила Дедондер.Ранее она говорила, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.Об этом же 12 апреля заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо. Он подчеркнул, что при всем желании истребители не могут быть поставлены Украине в этом году. Решение об этом будет принимать следующий состав правительства, и произойдет это не ранее 2025 года, когда в Бельгии начнется процесс замены этих истребителей на новые, заказанные в США.Президент России Владимир Путин сказал, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУИстребители F-16 "для Украины": к чему реально готовится Запад
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самолеты f-16, бельгия, украина, новости, оружие, поставки западного оружия украине
Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года

Бельгия может передать Украине истребители F-16 уже в этом году

21:47 26.04.2024
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В Бельгии сделают все возможное, чтобы передать Украине истребители F-16 до конца 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.
"Мы решили поставить наши истребители F-16 Украине как можно скорее, чтобы укрепить ее обороноспособность… Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло до конца 2024 года", - сказала она в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Окончательные даты поставок будут зависеть от сроков поступления необходимых запчастей, а также прибытия новых самолетов, заказанных в США. Бельгия будет в первую очередь руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности, заявила Дедондер.
Ранее она говорила, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
Об этом же 12 апреля заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо. Он подчеркнул, что при всем желании истребители не могут быть поставлены Украине в этом году. Решение об этом будет принимать следующий состав правительства, и произойдет это не ранее 2025 года, когда в Бельгии начнется процесс замены этих истребителей на новые, заказанные в США.
Президент России Владимир Путин сказал, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России.
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Самолеты F-16БельгияУкраинаНовостиОружиеПоставки западного оружия Украине
 
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