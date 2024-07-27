https://crimea.ria.ru/20240727/v-simferopole-avtobusy-menyayut-skhemu-dvizheniya-1139145368.html

В Симферополе автобусы меняют схему движения

В Симферополе автобусы меняют схему движения - РИА Новости Крым, 27.07.2024

В Симферополе автобусы меняют схему движения

В Симферополе временно меняется схема движения двух автобусных маршрутов из-за ремонта сетей по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T08:09

2024-07-27T08:09

2024-07-27T00:36

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе временно меняется схема движения двух автобусных маршрутов из-за ремонта сетей по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Автобусы направят по улицам Чехова и Пролетарской. Сроки действия временной схемы не уточняются. Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов по городу.Ранее сообщалось, что с 27 июля по сентября в связи с ремонтными работами на улице Ленина ограничат движение автотранспорта от улицы Фабричный спуск до Пролетарской.На Западном обходе Симферополя ранее ввели ограничение скорости до 40 километров в час из-за сужения проезжей части в связи с ремонтом. Ограничение будет действовать до ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузовУчасток трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиковВ Крыму ремонтируют трассу на Ялту - где возможны затруднения движения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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симферополь, крым, общественный транспорт, логистика, общество, новости крыма, городская среда