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В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц
В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц
В Симферополе в связи с ремонтными работами ограничат движение автотранспорта по улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T17:36
2024-07-26T17:43
ситуация на дорогах крыма
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ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ремонтными работами ограничат движение автотранспорта по улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.Отмечается, что ограничение начнет действовать с 6:00 27 июля.Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.В Симферополе за первое полугодие уже отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом, сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко. Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца годаРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыВ Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
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В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц

В Симферополе до сентября ограничат движение транспорта по улице Ленина из-за ремонта

17:36 26.07.2024 (обновлено: 17:43 26.07.2024)
 
© РИА Новости КрымДорожная техника
Дорожная техника - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ремонтными работами ограничат движение автотранспорта по улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.
Отмечается, что ограничение начнет действовать с 6:00 27 июля.
"В связи с проведением ремонтных работ до 06:00 1 сентября на улице Ленина (от улицы Фабричный спуск до улицы Пролетарская) будет ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения транспорта на улице Ленина в Симферополе
Схема ограничения движения транспорта на улице Ленина в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения транспорта на улице Ленина в Симферополе
Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.
В Симферополе за первое полугодие уже отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом, сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко. Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства.
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