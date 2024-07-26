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В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц
В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц - РИА Новости Крым, 26.07.2024
В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц
В Симферополе в связи с ремонтными работами ограничат движение автотранспорта по улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T17:36
2024-07-26T17:36
2024-07-26T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе в связи с ремонтными работами ограничат движение автотранспорта по улице Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации крымской столицы.Отмечается, что ограничение начнет действовать с 6:00 27 июля.Местные власти просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.В Симферополе за первое полугодие уже отремонтировано 11 км дорог, и в ближайшее время дорожники приступят к реализации второго этапа с таким же объемом, сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко. Он уточнил, что капитальные и текущие ремонты дорог осуществляются на федеральные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько дорог отремонтируют в Симферополе до конца годаРемонт дорог в Севастополе – когда закончат работыВ Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до Алушты
https://crimea.ria.ru/20240713/v-krymu-vpervye-postroyat-trassu-s-pomoschyu-tsifrovykh-tekhnologiy-1138833512.html
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В Симферополе до сентября ограничат проезд по одной из центральных улиц
В Симферополе до сентября ограничат движение транспорта по улице Ленина из-за ремонта
17:36 26.07.2024 (обновлено: 17:43 26.07.2024)