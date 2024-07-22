https://crimea.ria.ru/20240722/remont-dorog-v-sevastopole--kogda-zakonchat-raboty-1139057147.html

Ремонт дорог в Севастополе – когда закончат работы

Ремонт дорог в Севастополе – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Ремонт дорог в Севастополе – когда закончат работы

Все запланированные на 2024 год ремонты дорог и дорожных сооружений в Севастополе завершат к ноябрю. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил глава РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T21:56

2024-07-22T21:56

2024-07-22T21:56

ситуация на дорогах крыма

севастополь

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

логистика

станислав таматаев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Все запланированные на 2024 год ремонты дорог и дорожных сооружений в Севастополе завершат к ноябрю. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.По его словам, в 2024 году в Севастополе запланирован ремонт на 131 объекте. В этот список вошли работы на 126 участках дорог, протяженностью почти 56 километров, и искусственных сооружениях, протяженностью 313 погонных метра.В числе объектов, капитальный ремонт которых затрудняет трафик, – переходная скоростная полоса на пересечении улицы Вакуленчука с проспектом Октябрьской революции и подземный переход у остановки "Матрос Кошка". Строительная готовность перового – 25%, второго – 50%.По словам Таматаева, движение у "подземки" будет восстановлено к концу лета."На сегодняшний день переустройство сетей и коммуникаций завершено. Осталось закончить часть монолитных работ и отделку внутри подземного перехода. До 1 сентября на двух полосах, где сейчас ограничено движение, восстановят проезд", – отметил он.К этому же сроку территорию вокруг дороги благоустроят, но полностью объект будет готов к ноябрю, уточнил глава дептранса.В работе остаются еще три дорожных сооружения: мост через реку Бельбек на подъезде к курортному поселку Любимовка, путепровод на автодороге Севастополь – Бахчисарай – Симферополь и противообвальная галерея в районе Ласпинского перевала.Что касается последней, то схему организации ремонта здесь пересмотрели: реверсивное движение отменено – проезд доступен по двум полосам в обе стороны, сообщил Таматаев.Помимо этого в городе благоустроили шесть дорог, а также обустраивают тротуары и велодорожки на Монастырском и Фиолентовском шоссе.До конца года должны установить еще 17 автопавильонов в местах остановки общественного транспорта. Всего их 25. Из них 11 – совершенно новые, 14 – замена старым.Также на заседании правительства в понедельник обсуждалась установка в ближайшие дни бетонных укрытий на остановках. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют участок трассы от Перевального до АлуштыТиповые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановкиВ Крыму впервые построят трассу с помощью цифровых технологий

https://crimea.ria.ru/20240611/serpantina-ne-budet-dorogu-na-yaltu-vypryamlyayut-i-sglazhivayut-1138040479.html

севастополь

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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, логистика, станислав таматаев, новости крыма