https://crimea.ria.ru/20250423/na-kurskom-napravlenii-armiya-rossii-razbivaet-ostatki-formirovaniy-vsu-1145903070.html

На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ

На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ - РИА Новости Крым, 23.04.2025

На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ

На Курском направлении бойцы группировки "Север" ликвидировали 170 боевиков киевского режима и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T14:20

2025-04-23T14:20

2025-04-23T14:20

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении бойцы группировки "Север" ликвидировали 170 боевиков киевского режима и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.Также бойцы группировки "Север" разбили 11 пунктов управления беспилотниками, два склада боеприпасов, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Группировка войск "Север" в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.Армия России ударила по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника стран НАТО горит на фронтах спецоперации – данные Минобороны РФРоссийские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса11 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу