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На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ
На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ - РИА Новости Крым, 23.04.2025
На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ
На Курском направлении бойцы группировки "Север" ликвидировали 170 боевиков киевского режима и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T14:20
2025-04-23T14:20
2025-04-23T14:20
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении бойцы группировки "Север" ликвидировали 170 боевиков киевского режима и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.Также бойцы группировки "Север" разбили 11 пунктов управления беспилотниками, два склада боеприпасов, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина.Группировка войск "Север" в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.Армия России ударила по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Техника стран НАТО горит на фронтах спецоперации – данные Минобороны РФРоссийские военные освободили еще один населенный пункт на юге Донбасса11 беспилотников атаковали Крым и еще 6 регионов России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ
170 украинских боевиков уничтожили бойцы группировки "Север" в Курском приграничье
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. На Курском направлении бойцы группировки "Север" ликвидировали 170 боевиков киевского режима и западную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии", – сказано в сводке военного ведомства РФ.
Также бойцы группировки "Север" разбили 11 пунктов управления беспилотниками, два склада боеприпасов, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Группировка войск "Север" в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.
Армия России ударила по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великие Будки, Водолаги, Камышанка, Кучеровка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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