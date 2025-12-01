Рейтинг@Mail.ru
Снова тепло: погода в Крыму на 19 декабря
В пятницу в Крыму без существенных осадков, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, с середины дня северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем от +7 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
00:01 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 19 декабря ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +7…+12, в горах +1…+5", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, с середины дня северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем от +7 до +10.
