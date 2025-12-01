https://crimea.ria.ru/20251219/snova-teplo-pogoda-v-krymu-na-19-dekabrya-1151770587.html

Снова тепло: погода в Крыму на 19 декабря

В пятницу в Крыму без существенных осадков, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 19.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151263844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b807fdd6ca9d45262b6312e128c29d02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, благодаря влиянию антициклона. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, с середины дня северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +10...+12.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов, днем от +7 до +10.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

