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В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В Стамбуле произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T13:07
2025-04-23T13:07
2025-04-23T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Корреспондент РИА Новости передает, что толчки были зафиксированы около 12:50 по московскому времени. Тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, отключалась электроэнергия. Горожане выбежали на улицу, отбегали от зданий и там пережидали.Около 13 часов ощущались повторные толчки, менее сильные.На прошлой неделе землетрясение произошло в Афганистане. Магнитуда подземных толчков составила 5,7.13 апреля на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе – 4, третье – 3. Подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики – от 158 до 163 километров. В результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной. Стихия разрушила 94 жилых дома. Различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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стамбул, новости, происшествия, стихия, землетрясение
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
Сильное землетрясение произошло в Стамбуле – магнитуда составила 6,2
13:07 23.04.2025 (обновлено: 13:27 23.04.2025)