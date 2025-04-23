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В Стамбуле произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В Стамбуле произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T13:07
2025-04-23T13:27
стамбул
новости
происшествия
стихия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.Корреспондент РИА Новости передает, что толчки были зафиксированы около 12:50 по московскому времени. Тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, отключалась электроэнергия. Горожане выбежали на улицу, отбегали от зданий и там пережидали.Около 13 часов ощущались повторные толчки, менее сильные.На прошлой неделе землетрясение произошло в Афганистане. Магнитуда подземных толчков составила 5,7.13 апреля на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе – 4, третье – 3. Подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики – от 158 до 163 километров. В результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной. Стихия разрушила 94 жилых дома. Различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250413/ot-myanmy-do-tadzhikistana-volna-moschnykh-zemletryaseniy-prokatilas-po-miru-1145632045.html
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стамбул, новости, происшествия, стихия, землетрясение
В Стамбуле произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение произошло в Стамбуле – магнитуда составила 6,2

13:07 23.04.2025 (обновлено: 13:27 23.04.2025)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Стамбуле, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Корреспондент РИА Новости передает, что толчки были зафиксированы около 12:50 по московскому времени. Тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, отключалась электроэнергия. Горожане выбежали на улицу, отбегали от зданий и там пережидали.
Около 13 часов ощущались повторные толчки, менее сильные.
На прошлой неделе землетрясение произошло в Афганистане. Магнитуда подземных толчков составила 5,7.
13 апреля на востоке Таджикистана произошли три землетрясения. Первое магнитудой 5, второе – 4, третье – 3. Подземные толчки были зафиксированы ближе к северо-востоку от Душанбе на территории Раштского района, расстояние до столицы республики – от 158 до 163 километров. В результате ЧП погиб трехлетний малыш – его придавило рухнувшей стеной. Стихия разрушила 94 жилых дома. Различные повреждения получили свыше двухсот сооружений, в том числе, школа, несколько медпунктов.
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СтамбулНовостиПроисшествияСтихияЗемлетрясение
 
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