Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250423/zemletryasenie-v-turtsii-postradali-bolee-150-chelovek-1145906022.html
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек
В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T16:03
2025-04-23T16:09
турция
стамбул
новости
происшествия
природа
стихия
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.⁠Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в центре Стамбула, никто не пострадал.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предупреждавший власти о высокой вероятности сильных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам городских властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, более чем 4 миллионам гражданам может понадобиться временное жилье.В среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения. Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население – 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250413/ot-myanmy-do-tadzhikistana-volna-moschnykh-zemletryaseniy-prokatilas-po-miru-1145632045.html
турция
стамбул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, стамбул, новости, происшествия, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек

При землетрясении в Турции пострадали более 150 человек

16:03 23.04.2025 (обновлено: 16:09 23.04.2025)
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
"В больницах получают медицинскую помощь 151 пострадавший, из-за паники они прыгали с высоты. Угроза их жизни отсутствует", – говорится в сообщении администрации провинции Стамбул.
⁠Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в центре Стамбула, никто не пострадал.
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предупреждавший власти о высокой вероятности сильных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам городских властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, более чем 4 миллионам гражданам может понадобиться временное жилье.
В среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения. Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.
Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население – 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.
И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Карта землетрясений - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
13 апреля, 09:51
От Мьянмы до Таджикистана: волна мощных землетрясений прокатилась по миру
 
ТурцияСтамбулНовостиПроисшествияПриродаСтихияЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Это не наша война: США заявили о понимании позиции России по Украине
18:03США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона
17:44Экотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету
17:30Что последует за признанием Крыма – прогноз Константинова
17:14Севастопольские виноградари получили 2,5 миллиарда рублей господдержки
17:04На работах в районе Сакского озера подрядчик украл 163 миллиона рублей
16:44Автобус с детьми попал в ДТП в Севастополе - восемь человек в больнице
16:27Еврокомиссия выступила против признания Крыма российским
16:03Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек
15:51Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий
15:37Три населенных пункта на западе Крыма остались без электроэнергии
15:22Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу
14:57Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону
14:52Землетрясение в Турции: власти предупредили о новых подземных толчках
14:35В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
14:20На Курском направлении армия России разбивает остатки формирований ВСУ
14:15Вэнс призвал к заморозке границы Украины и прекращению огня
14:03Россия и Узбекистан реализуют 115 инвестпроектов на 3 триллиона рублей
13:50Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии
13:40Три мощных землетрясения произошли в Турции
Лента новостейМолния