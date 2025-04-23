https://crimea.ria.ru/20250423/zemletryasenie-v-turtsii-postradali-bolee-150-chelovek-1145906022.html

Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек

Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек

В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T16:03

2025-04-23T16:03

2025-04-23T16:09

турция

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стихия

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.⁠Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в центре Стамбула, никто не пострадал.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предупреждавший власти о высокой вероятности сильных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам городских властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, более чем 4 миллионам гражданам может понадобиться временное жилье.В среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения. Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население – 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, стамбул, новости, происшествия, природа, стихия, землетрясение