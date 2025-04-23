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Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек
В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T16:03
2025-04-23T16:03
2025-04-23T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в центре Стамбула, никто не пострадал.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предупреждавший власти о высокой вероятности сильных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам городских властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, более чем 4 миллионам гражданам может понадобиться временное жилье.В среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения. Так, первое землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население – 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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турция, стамбул, новости, происшествия, природа, стихия, землетрясение
Землетрясение в Турции: пострадали более 150 человек
При землетрясении в Турции пострадали более 150 человек
16:03 23.04.2025 (обновлено: 16:09 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Стамбуле пострадали более 150 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.
"В больницах получают медицинскую помощь 151 пострадавший, из-за паники они прыгали с высоты. Угроза их жизни отсутствует", – говорится в сообщении администрации провинции Стамбул.
Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в центре Стамбула, никто не пострадал.
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал
граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предупреждавший власти о высокой вероятности сильных землетрясений в Стамбуле, после подземных толчков в среду заявил, что "времени у властей уже не осталось". По расчетам городских властей, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, более чем 4 миллионам гражданам может понадобиться временное жилье.
В среду в Стамбуле произошли три мощных землетрясения
. Так, первое землетрясение магнитудой 6.2
произошло в 39 км к юго-западу от Бююкчекмедже, где проживает 163 тысячи человек, и в 26 км от Силиври с населением 53 тысяч. Очаг залегал на глубине 6 км.
Через 2 минуты подземные толчки произошли в 26 км от Бахчелиэвлера, население – 576 тысяч человек. Магнитуда землетрясения составила 5.0, очаг залегал на глубине 13 км.
И еще через несколько минут в Западной Турции произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда также составила 5.0.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
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