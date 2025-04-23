https://crimea.ria.ru/20250423/blokposty-s-dosmotrami-ustanovyat-na-poberezhe-ot-forosa-do-feodosii--1145901571.html

Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии

Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии

Блокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, в рамках учений теробороны. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T13:50

2025-04-23T13:50

2025-04-23T13:56

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сергей аксенов

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безопасность республики крым и севастополя

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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, в рамках учений теробороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава Крыма уточнил, что тренировочные мероприятия будут проводиться с 9 до 15 ч. И призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проведению учений. Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитДроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, учения, безопасность республики крым и севастополя