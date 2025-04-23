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Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии
Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии
Блокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, в рамках учений теробороны. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T13:50
2025-04-23T13:56
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учения
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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, в рамках учений теробороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава Крыма уточнил, что тренировочные мероприятия будут проводиться с 9 до 15 ч. И призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проведению учений. Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходитДроны над Крымом и охрана периметра - яркие кадры учений "Барсов"Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
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крым, срочные новости крыма, сергей аксенов, учения, безопасность республики крым и севастополя
Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии

На побережье от Фороса до Феодосии 24 апреля выставят блокпосты с досмотром в ходе учений

13:50 23.04.2025 (обновлено: 13:56 23.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
Учения Барс-Крым в Раздольненском и Кировском районах - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, в рамках учений теробороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"24 апреля в прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур с целью отработки противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики", - рассказал он.

Глава Крыма уточнил, что тренировочные мероприятия будут проводиться с 9 до 15 ч. И призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проведению учений.
"Будет осуществляться полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00. Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации", - подытожил он.
Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
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КрымСрочные новости КрымаСергей АксеновУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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