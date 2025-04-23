Блокпосты с досмотрами установят на побережье от Фороса до Феодосии
На побережье от Фороса до Феодосии 24 апреля выставят блокпосты с досмотром в ходе учений
13:50 23.04.2025 (обновлено: 13:56 23.04.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения "Барс-Крым" в Раздольненском и Кировском районах
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
CИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Блокпосты с досмотрами будут установлены на побережье от Фороса до Феодосии в четверг, 24 апреля, в рамках учений теробороны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"24 апреля в прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) будут проходить учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны России, других силовых и правоохранительных структур с целью отработки противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики", - рассказал он.
Глава Крыма уточнил, что тренировочные мероприятия будут проводиться с 9 до 15 ч. И призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к проведению учений.
"Будет осуществляться полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00. Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации", - подытожил он.
Учения теробороны и силовиков проходят в Крыму регулярно. Подразделения отрабатывают задачи по противодействию заходам ДРГ. Формат тренировок предполагает установку блокпостов с полным блокированием административных районов.
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