Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий
Переговоры по Украине отложены на фоне гнева США из-за отказа Киева по уступкам территории
15:51 23.04.2025 (обновлено: 16:00 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post.
"Срыв (переговоров в Лондоне – ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом", – сказано в публикации.
Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в среду заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: