https://crimea.ria.ru/20250423/vashington-v-gneve-iz-za-otkaza-kieva-priznat-poteryu-territoriy-1145905255.html

Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий

Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий

США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post. РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T15:51

2025-04-23T15:51

2025-04-23T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post.Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в среду заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеПлан США по Украине - что предложат Москве и КиевуАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину

https://crimea.ria.ru/20250421/priznanie-kryma-i-kontrol-ssha-territorii-na-zaes-chto-predlozhili-ukraine-1145838006.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, россия, политика, переговоры, в мире, украина