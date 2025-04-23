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Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий
Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post. РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T15:51
2025-04-23T16:00
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сша
россия
политика
переговоры
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post.Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в среду заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пар ушел в свисток: сенатор о предстоящих переговорах в ЛондонеПлан США по Украине - что предложат Москве и КиевуАмерика устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
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новости, сша, россия, политика, переговоры, в мире, украина
Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорий

Переговоры по Украине отложены на фоне гнева США из-за отказа Киева по уступкам территории

15:51 23.04.2025 (обновлено: 16:00 23.04.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВашингтон. Белый дом
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, пишет газета The Washington Post.
"Срыв (переговоров в Лондоне – ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом", – сказано в публикации.
Запланированные на 23 апреля переговоры по Украине в Лондоне с участием министров иностранных дел ключевых западных стран отложены. Предполагалось, что в среду в Лондоне состоится встреча представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины по вопросам урегулирования конфликта. По данным СМИ, теперь встречу министров заменит совещание представителей более низкого ранга.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии отказались от поездки в Лондон после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента Стива Уиткоффа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в среду заявил, что в конфликте на Украине необходимо сделать финальные шаги к завершению огня и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не расценивают слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из процесса по урегулированию конфликта на Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.
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