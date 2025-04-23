https://crimea.ria.ru/20250423/vzryvy-na-sklade-boepripasov-v-kirzhache-obstanovka-k-etomu-chasu-1145904694.html

Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу

Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу

После объезда населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области было проведено очередное заседание оперштаба и установлены границы зоны ЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T15:22

2025-04-23T15:22

2025-04-23T15:22

владимирская область

новости

взрыв

происшествия

александр авдеев

пожар

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. После объезда населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области было проведено очередное заседание оперштаба и установлены границы зоны ЧС. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.И дополнил, что образовательные организации завтра работать не будут.Также глава региона сообщил, что 37 населенных пунктов Киржачского района находятся без газа – 20 бригад "Газпрома" приступили к работе по устранению неполадок на объектах.Проведен осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена.Губернатор поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов.В Киржачском районе из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов также перекрыта часть дорог, сообщил утром в среду Авдеев. Детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, новости, взрыв, происшествия, александр авдеев, пожар, режим чс