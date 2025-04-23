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Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу
Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу
После объезда населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области было проведено очередное заседание оперштаба и установлены границы зоны ЧС. Об этом... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T15:22
2025-04-23T15:22
владимирская область
новости
взрыв
происшествия
александр авдеев
пожар
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. После объезда населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области было проведено очередное заседание оперштаба и установлены границы зоны ЧС. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.И дополнил, что образовательные организации завтра работать не будут.Также глава региона сообщил, что 37 населенных пунктов Киржачского района находятся без газа – 20 бригад "Газпрома" приступили к работе по устранению неполадок на объектах.Проведен осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена.Губернатор поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов.В Киржачском районе из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов также перекрыта часть дорог, сообщил утром в среду Авдеев. Детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия.Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимирская область, новости, взрыв, происшествия, александр авдеев, пожар, режим чс
Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче: обстановка к этому часу

Взрывы на складе боеприпасов в Киржаче продолжаются – в районе установили зоны ЧС

15:22 23.04.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. После объезда населенных пунктов в Киржачском районе Владимирской области было проведено очередное заседание оперштаба и установлены границы зоны ЧС. Об этом сообщает губернатор региона Александр Авдеев.

"Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования – местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно", – сказал губернатор.

И дополнил, что образовательные организации завтра работать не будут.
Также глава региона сообщил, что 37 населенных пунктов Киржачского района находятся без газа – 20 бригад "Газпрома" приступили к работе по устранению неполадок на объектах.
Проведен осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена.
Губернатор поручил администрации района совместно с военными сформировать бригады по восстановлению поврежденных домов.
В Киржачском районе из-за продолжающейся детонации на складах боеприпасов также перекрыта часть дорог, сообщил утром в среду Авдеев. Детонация на складах постепенно завершается, но потребуется проведение обследований и оценка последствий происшествия.
Взрыв в Киржаче прогремел во вторник вечером, в зоне ЧП оказались несколько населенных пунктов. Пострадали четверо мирных жителей. Введен режим чрезвычайной ситуации. Изначально проводилась эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный. Позже в МЧС РФ отметили, что эвакуация проходит из семи населенных пунктов. По данным Минобороны, в результате возгорания на территории воинской части началась детонация боеприпасов. Предварительная причина ЧП – нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
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Владимирская областьНовостиВзрывПроисшествияАлександр АвдеевПожарРежим ЧС
 
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