https://crimea.ria.ru/20250423/opyt-vedeniya-rossiey-svo-izuchayut-vse-armii-mira---putin-1145899696.html

Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин

Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин - РИА Новости Крым, 23.04.2025

Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин

Опыт ведения Россией специальной военной операции на Украине изучают все армии мира, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Военно-промышленной... РИА Новости Крым, 23.04.2025

2025-04-23T12:59

2025-04-23T12:59

2025-04-23T13:04

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

армия и флот

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Опыт ведения Россией специальной военной операции на Украине изучают все армии мира, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии."Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании", — сказал президент.По его данным, в прошлом году практически все оборонные предприятия страны выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок. По некоторым видам вооружения - шли с опережением графика. "Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и РЭБ. Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено более 1,5 миллиона беспилотников разных типов", - перечислил Путин. Глава государства акцентировал внимание на необходимости без бюрократических проволочек, эффективно адаптировать вооружение и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Кроме того, с учетом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных вузах и школах младшего офицерского и сержантского состава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинКакие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФВ России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво, россия, новости