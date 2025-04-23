https://crimea.ria.ru/20250423/opyt-vedeniya-rossiey-svo-izuchayut-vse-armii-mira---putin-1145899696.html
Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин
Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин - РИА Новости Крым, 23.04.2025
Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин
Опыт ведения Россией специальной военной операции на Украине изучают все армии мира, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Военно-промышленной... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T12:59
2025-04-23T12:59
2025-04-23T13:04
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Опыт ведения Россией специальной военной операции на Украине изучают все армии мира, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии."Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании", — сказал президент.По его данным, в прошлом году практически все оборонные предприятия страны выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок. По некоторым видам вооружения - шли с опережением графика. "Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и РЭБ. Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено более 1,5 миллиона беспилотников разных типов", - перечислил Путин. Глава государства акцентировал внимание на необходимости без бюрократических проволочек, эффективно адаптировать вооружение и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Кроме того, с учетом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных вузах и школах младшего офицерского и сержантского состава.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Серийный выпуск "Орешника" наладят в ближайшее время – ПутинКакие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФВ России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом
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владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво, россия, новости
Опыт ведения Россией СВО изучают все армии мира - Путин
Опыт ведения Россией спецоперации изучают все армии мира - Путин
12:59 23.04.2025 (обновлено: 13:04 23.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Опыт ведения Россией специальной военной операции на Украине изучают все армии мира, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
"Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании", — сказал президент.
По его данным, в прошлом году практически все оборонные предприятия страны выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок. По некоторым видам вооружения - шли с опережением графика.
"Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и РЭБ. Войска получили свыше 4 тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено более 1,5 миллиона беспилотников разных типов", - перечислил Путин.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости без бюрократических проволочек, эффективно адаптировать вооружение и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Кроме того, с учетом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных вузах и школах младшего офицерского и сержантского состава.
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