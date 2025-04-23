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В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 23.04.2025
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В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 23.04.2025
В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО
В России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей. Об этом в среду сообщил председатель правительства... РИА Новости Крым, 23.04.2025
2025-04-23T14:35
2025-04-23T14:35
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михаил мишустин
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соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей. Об этом в среду сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Коллегии Минфина.Он добавил, что поддержка участников спецоперации и членов их семей – абсолютный приоритет. В России действует широкий перечень мер. Но на федеральном уровне по имущественным налогам установлены не все льготы, уточнил председатель правительства.Ранее председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета РК Александр Комбаров заявил, что количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие срокиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько санаториев и клиник Крыма лечат бойцов СВО по льготным программамМосква перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей
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РИА Новости Крым
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новости, россия, правительство россии, михаил мишустин, ветераны сво, герои сво, соцзащита, господдержка
В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО

В России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации

14:35 23.04.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУдостоверения ветерана боевых действий.
Удостоверения ветерана боевых действий. - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. В России установят федеральные льготы по имущественным налогам для ветеранов спецоперации и членов их семей. Об этом в среду сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Коллегии Минфина.
"Считаю разумным, правильным предусмотреть введение общегосударственных льгот по имущественным налогам для наших воинов и их близких", – сказал Мишустин.
Он добавил, что поддержка участников спецоперации и членов их семей – абсолютный приоритет. В России действует широкий перечень мер. Но на федеральном уровне по имущественным налогам установлены не все льготы, уточнил председатель правительства.
"Не все льготы по имущественным налогам установлены на федеральном уровне. А региональные и местные существуют не во всех субъектах. Да и там, где они есть, применяются по-разному", – подчеркнул премьер.
Ранее председатель Союза ветеранов СВО в Крыму, депутат Госсовета РК Александр Комбаров заявил, что количество проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации мер поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей в Крыму, сократилось до минимума, ошибки единичны и устраняются в кратчайшие сроки
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