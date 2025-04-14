Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
Опыт крымской программы "СВОе дело" для ветеранов спецоперации перенимают в Москве
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления ОП РК Григорий Алексанян.
"Очень важно, что в Республике Крым есть программа "СВОе дело", которая помогает участникам специальной военной операции запустить свое дело. И на материке, даже на уровне Москвы, заинтересовала эта программа, которая есть у нас здесь. И они пытаются перенять наш опыт", – рассказал Алексанян.
Обучение по программе "СВОе дело" для ветеранов и их семей стартовало в Крыму в январе 2025 года. До этого программа в республике работала уже два года – по данным республиканского центра "Мой бизнес", ее прошли десятки человек, а теперь участниками стали новые слушатели.
Программа "СВОе дело" отмечена премией "Мой бизнес" в номинации "Лучший кейс поддержки социального предпринимательства", и стала успешно внедряться в восьми других регионах России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с бизнес-сообществом Крыма, в рамках которой были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и поддержки предпринимательства.
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