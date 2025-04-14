Рейтинг@Mail.ru
Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250414/moskva-perenimaet-opyt-kryma-v-pomoschi-veteranam-svo-1145195477.html
Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
Запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве. Об РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T06:06
2025-04-14T05:59
радио "спутник в крыму"
ветераны сво
герои сво
господдержка
предпринимательство
крым
бизнес
помощь бойцам сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140580121_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_8928fa34a38daddfb0e79131f096b469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления ОП РК Григорий Алексанян.Обучение по программе "СВОе дело" для ветеранов и их семей стартовало в Крыму в январе 2025 года. До этого программа в республике работала уже два года – по данным республиканского центра "Мой бизнес", ее прошли десятки человек, а теперь участниками стали новые слушатели.Программа "СВОе дело" отмечена премией "Мой бизнес" в номинации "Лучший кейс поддержки социального предпринимательства", и стала успешно внедряться в восьми других регионах России.Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с бизнес-сообществом Крыма, в рамках которой были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и поддержки предпринимательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублейСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140580121_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_dc5092663ede27c9ffd28426b750c893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ветераны сво, герои сво, господдержка, предпринимательство, крым, бизнес, помощь бойцам сво
Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО

Опыт крымской программы "СВОе дело" для ветеранов спецоперации перенимают в Москве

06:06 14.04.2025
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления ОП РК Григорий Алексанян.

"Очень важно, что в Республике Крым есть программа "СВОе дело", которая помогает участникам специальной военной операции запустить свое дело. И на материке, даже на уровне Москвы, заинтересовала эта программа, которая есть у нас здесь. И они пытаются перенять наш опыт", – рассказал Алексанян.

Обучение по программе "СВОе дело" для ветеранов и их семей стартовало в Крыму в январе 2025 года. До этого программа в республике работала уже два года – по данным республиканского центра "Мой бизнес", ее прошли десятки человек, а теперь участниками стали новые слушатели.
Программа "СВОе дело" отмечена премией "Мой бизнес" в номинации "Лучший кейс поддержки социального предпринимательства", и стала успешно внедряться в восьми других регионах России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с бизнес-сообществом Крыма, в рамках которой были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и поддержки предпринимательства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
В Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублей
Сигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы
 
Радио "Спутник в Крыму"Ветераны СВОГерои СВОГосподдержкаПредпринимательствоКрымБизнесПомощь бойцам СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию
07:1552 украинских беспилотника атаковали регионы России
07:03Трамп сделал заявление по конфликту на Украине
06:48Мощная магнитная буря идет к Земле
06:25Землетрясение в Таджикистане - что известно
06:10Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
06:06Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
00:01От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
22:03Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день
21:39Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
21:31В Киеве не подтвердили планы по переговорам РФ и Украины по Черному морю
21:16Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
20:54"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме
20:32Почему взрываются мобильные телефоны
20:14Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
19:56Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
19:28В Керчи завершили работы по сбору выброса мазута
19:07Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе
18:48Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
Лента новостейМолния