https://crimea.ria.ru/20250414/moskva-perenimaet-opyt-kryma-v-pomoschi-veteranam-svo-1145195477.html

Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО

Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО

Запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве. Об РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T06:06

2025-04-14T06:06

2025-04-14T05:59

радио "спутник в крыму"

ветераны сво

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господдержка

предпринимательство

крым

бизнес

помощь бойцам сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Запущенную в Крыму программу "СВОе дело" для помощи ветеранам спецоперации в открытии своего бизнеса перенимают на материковой России и в том числе в Москве. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комиссии по вопросам экономического развития, предпринимательства и местного самоуправления ОП РК Григорий Алексанян.Обучение по программе "СВОе дело" для ветеранов и их семей стартовало в Крыму в январе 2025 года. До этого программа в республике работала уже два года – по данным республиканского центра "Мой бизнес", ее прошли десятки человек, а теперь участниками стали новые слушатели.Программа "СВОе дело" отмечена премией "Мой бизнес" в номинации "Лучший кейс поддержки социального предпринимательства", и стала успешно внедряться в восьми других регионах России.Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с бизнес-сообществом Крыма, в рамках которой были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и поддержки предпринимательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 годаВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублейСигнал для бизнеса - что дадут приграничью и Крыму налоговые льготы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, герои сво, господдержка, предпринимательство, крым, бизнес, помощь бойцам сво