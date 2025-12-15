https://crimea.ria.ru/20251215/kurs-na-ukreplenie-svyazey-itogi-goda-komiteta-narodnoy-diplomatii-v-rk-1151687403.html

Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК

Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК

Несмотря на попытки изоляции полуострова, интерес других стран к Крыму только увеличивается. Как осуществлялось взаимодействие с зарубежьем в 2025 году,... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T20:42

2025-12-15T20:42

2025-12-15T20:42

новости крыма

радио "спутник в крыму"

крым

россия

в мире

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110881/03/1108810353_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_0e5dac253a10b0e3b9599cc1b7bebf73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на попытки изоляции полуострова, интерес других стран к Крыму только увеличивается. Как осуществлялось взаимодействие с зарубежьем в 2025 году, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По ее словам, в сентябре 2025 г. было подписано соглашения между музеем "Таврида", куда входит концлагерь "Красный", и мемориальным комплексом "Хатынь" в Республике Беларусь.Полуостров весьма привлекателен и для белорусского бизнеса, который также стремится зайти в Крым, добавила Анастасия Гридчина. "Ведутся определенные переговоры непосредственно с нашими коллегами, которые занимаются развитием бизнеса в Крыму", – уточнила она.В ноябре 25-го года состоялся Ялтинский международный форум, который по объективным причинам проходил в Москве. "В связи с лучшей логистикой и обеспечением безопасности было принято решение второй раз провести его в Москве. Площадка собрала более 120 человек. Это люди, приехавшие из-за границы, причем там был представлен весь мир, и Америка была, и Канада, и весь Европейский Союз, и даже Великобритания. Отовсюду у нас есть друзья, и интерес к Крыму есть", – подчеркнула парламентарий.При комитете народной дипломатии создан консультативный экспертный совет. "Это такой консультативный орган, куда входят все председатели национально-культурных автономий, имеющие свои метрополии за границей. Мы очень тесно активно сотрудничаем, несмотря на непростые условия, которые сейчас сложились между странами", – отмечает глава профильного крымского комитета.По информации председателя комитета, за прошедший год подписано пять межрегиональных соглашений о сотрудничестве."У нас есть определенный план с некоторыми регионами, с которыми мы общаемся. У них есть предложения по реализации проектов в области культуры, патриотического воспитания… Конечно, мы продолжим нашу работу", – подытожила парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, россия, в мире, сотрудничество