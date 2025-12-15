Рейтинг@Mail.ru
Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
Несмотря на попытки изоляции полуострова, интерес других стран к Крыму только увеличивается. Как осуществлялось взаимодействие с зарубежьем в 2025 году,... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T20:42
2025-12-15T20:42
новости крыма
радио "спутник в крыму"
крым
россия
в мире
сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на попытки изоляции полуострова, интерес других стран к Крыму только увеличивается. Как осуществлялось взаимодействие с зарубежьем в 2025 году, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.По ее словам, в сентябре 2025 г. было подписано соглашения между музеем "Таврида", куда входит концлагерь "Красный", и мемориальным комплексом "Хатынь" в Республике Беларусь.Полуостров весьма привлекателен и для белорусского бизнеса, который также стремится зайти в Крым, добавила Анастасия Гридчина. "Ведутся определенные переговоры непосредственно с нашими коллегами, которые занимаются развитием бизнеса в Крыму", – уточнила она.В ноябре 25-го года состоялся Ялтинский международный форум, который по объективным причинам проходил в Москве. "В связи с лучшей логистикой и обеспечением безопасности было принято решение второй раз провести его в Москве. Площадка собрала более 120 человек. Это люди, приехавшие из-за границы, причем там был представлен весь мир, и Америка была, и Канада, и весь Европейский Союз, и даже Великобритания. Отовсюду у нас есть друзья, и интерес к Крыму есть", – подчеркнула парламентарий.При комитете народной дипломатии создан консультативный экспертный совет. "Это такой консультативный орган, куда входят все председатели национально-культурных автономий, имеющие свои метрополии за границей. Мы очень тесно активно сотрудничаем, несмотря на непростые условия, которые сейчас сложились между странами", – отмечает глава профильного крымского комитета.По информации председателя комитета, за прошедший год подписано пять межрегиональных соглашений о сотрудничестве."У нас есть определенный план с некоторыми регионами, с которыми мы общаемся. У них есть предложения по реализации проектов в области культуры, патриотического воспитания… Конечно, мы продолжим нашу работу", – подытожила парламентарий.
крым
россия
Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК

Итоги 2025 года комитета Госсовета по народной дипломатии и межрегиональным связям в Крыму

20:42 15.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
День Республики Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на попытки изоляции полуострова, интерес других стран к Крыму только увеличивается. Как осуществлялось взаимодействие с зарубежьем в 2025 году, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
"2025 год был очень яркий, очень интересный и непростой. Что касается работы нашего комитета, хочется выделить подписание первого международного соглашения с Республикой Беларусь, с парламентом Витебской области и парламентом Республики Крым. Мы его подписали 25 июня в рамках форума "Россия и Беларусь" в Нижнем Новгороде… Это стало хорошим толчком для работы непосредственно двух парламентов", – поделилась гостья эфира.
По ее словам, в сентябре 2025 г. было подписано соглашения между музеем "Таврида", куда входит концлагерь "Красный", и мемориальным комплексом "Хатынь" в Республике Беларусь.
Полуостров весьма привлекателен и для белорусского бизнеса, который также стремится зайти в Крым, добавила Анастасия Гридчина. "Ведутся определенные переговоры непосредственно с нашими коллегами, которые занимаются развитием бизнеса в Крыму", – уточнила она.
В ноябре 25-го года состоялся Ялтинский международный форум, который по объективным причинам проходил в Москве. "В связи с лучшей логистикой и обеспечением безопасности было принято решение второй раз провести его в Москве. Площадка собрала более 120 человек. Это люди, приехавшие из-за границы, причем там был представлен весь мир, и Америка была, и Канада, и весь Европейский Союз, и даже Великобритания. Отовсюду у нас есть друзья, и интерес к Крыму есть", – подчеркнула парламентарий.
При комитете народной дипломатии создан консультативный экспертный совет. "Это такой консультативный орган, куда входят все председатели национально-культурных автономий, имеющие свои метрополии за границей. Мы очень тесно активно сотрудничаем, несмотря на непростые условия, которые сейчас сложились между странами", – отмечает глава профильного крымского комитета.
"Наша главная задача – сохранять и приумножать наших друзей, которые есть за границей. А наши национально-культурные автономии – это люди, которые делают эту очень важную, большую работу", – считает Анастасия Гридчина.
По информации председателя комитета, за прошедший год подписано пять межрегиональных соглашений о сотрудничестве.
"У нас есть определенный план с некоторыми регионами, с которыми мы общаемся. У них есть предложения по реализации проектов в области культуры, патриотического воспитания… Конечно, мы продолжим нашу работу", – подытожила парламентарий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Радио "Спутник в Крыму"
 
Лента новостейМолния