Атака ВСУ на Крым – что известно - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Атака ВСУ на Крым – что известно
Атака ВСУ на Крым – что известно - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Атака ВСУ на Крым – что известно
ВСУ вечером в среду совершили попытки атаковать Крым. ПВО отрабатывала в Севастополе и близлежащих районах. Все о ситуации к этому часу – в подборке РИА Новости РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду совершили попытки атаковать Крым. ПВО отрабатывала в Севастополе и близлежащих районах. Все о ситуации к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 19.58. Наземный и морской общественный транспорт прекратили движение. Автобусы и троллейбусы при атаках доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, российские силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией в районе Качи, позже он сообщил о пяти уничтоженных целях.По данным к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.В этой связи он обратился к жителям и гостям Севастополя с просьбой соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Как сообщили в Минобороны РФ в период с 11 часов дня до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсадыДва человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
Новости
20:51 17.12.2025 (обновлено: 20:56 17.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду совершили попытки атаковать Крым. ПВО отрабатывала в Севастополе и близлежащих районах. Все о ситуации к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 19.58. Наземный и морской общественный транспорт прекратили движение. Автобусы и троллейбусы при атаках доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, российские силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией в районе Качи, позже он сообщил о пяти уничтоженных целях.
По данным к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА", – предупредил губернатор
В этой связи он обратился к жителям и гостям Севастополя с просьбой соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Как сообщили в Минобороны РФ в период с 11 часов дня до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Курской области.
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Ночная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсады
Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем
