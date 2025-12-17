https://crimea.ria.ru/20251217/ataka-vsu-na-krym--chto-izvestno-1151768035.html

Атака ВСУ на Крым – что известно

Атака ВСУ на Крым – что известно - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Атака ВСУ на Крым – что известно

ВСУ вечером в среду совершили попытки атаковать Крым. ПВО отрабатывала в Севастополе и близлежащих районах. Все о ситуации к этому часу – в подборке РИА Новости РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17T20:51

2025-12-17T20:51

2025-12-17T20:56

атаки всу на крым

новости сво

севастополь

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

крым

всу (вооруженные силы украины)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6fad8742391aa99cc82c675e2c547756.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду совершили попытки атаковать Крым. ПВО отрабатывала в Севастополе и близлежащих районах. Все о ситуации к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 19.58. Наземный и морской общественный транспорт прекратили движение. Автобусы и троллейбусы при атаках доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, российские силы ПВО сбили три воздушных цели над акваторией в районе Качи, позже он сообщил о пяти уничтоженных целях.По данным к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.В этой связи он обратился к жителям и гостям Севастополя с просьбой соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Как сообщили в Минобороны РФ в период с 11 часов дня до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объявлена воздушная тревогаНочная атака ВСУ на Кубань: пожар на НПЗ и закрытые детсадыДва человека ранены при атаке ВСУ на Кубань

https://crimea.ria.ru/20251217/tri-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-pyat-nad-chernym-morem-1151767739.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, новости сво, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма