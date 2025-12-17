https://crimea.ria.ru/20251217/krym-glazami-amerikantsa-zhurnalist-rasskazal-o-realnoy-zhizni-poluostrova-1151760975.html

Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова

Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова

Западные СМИ и политические круги часто транслируют искаженную информацию о Крыме, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Об этом РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 17.12.2025

2025-12-17

2025-12-17T19:28

2025-12-17T19:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Западные СМИ и политические круги часто транслируют искаженную информацию о Крыме, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Об этом РИА Новости Крым заявил американский журналист Кристофер Хелали.Хелали подчеркнул, что его собственные наблюдения и разговоры с местными жителями показывают совсем другую картину."Люди в Крыму голосовали за присоединение к России. Они больше не хотели быть частью Украины. Это часть истории и часть фашистской хунты, которая пришла к власти после Евромайдана в 2014 году. Крымчан атаковали из-за языка, культуры, традиций, даже религии. Они не хотели больше иметь никаких отношений с Украиной", – пояснил он.Журналист также обратил внимание на изменения, произошедшие на полуострове за последние годы. И был удивлен, когда по приезде увидел здесь не военный конфликт, а мирную жизнь с добрыми и гостеприимными людьми.Кристофер Хелали считает, что западные представления о Крыме не отражают реальную жизнь людей на полуострове.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

