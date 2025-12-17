https://crimea.ria.ru/20251217/krym-glazami-amerikantsa-zhurnalist-rasskazal-o-realnoy-zhizni-poluostrova-1151760975.html
Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
Западные СМИ и политические круги часто транслируют искаженную информацию о Крыме, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Об этом РИА Новости Крым заявил...
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Западные СМИ и политические круги часто транслируют искаженную информацию о Крыме, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Об этом РИА Новости Крым заявил американский журналист Кристофер Хелали.Хелали подчеркнул, что его собственные наблюдения и разговоры с местными жителями показывают совсем другую картину."Люди в Крыму голосовали за присоединение к России. Они больше не хотели быть частью Украины. Это часть истории и часть фашистской хунты, которая пришла к власти после Евромайдана в 2014 году. Крымчан атаковали из-за языка, культуры, традиций, даже религии. Они не хотели больше иметь никаких отношений с Украиной", – пояснил он.Журналист также обратил внимание на изменения, произошедшие на полуострове за последние годы. И был удивлен, когда по приезде увидел здесь не военный конфликт, а мирную жизнь с добрыми и гостеприимными людьми.Кристофер Хелали считает, что западные представления о Крыме не отражают реальную жизнь людей на полуострове.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
крым
сша
Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
Американский журналист Кристофер Хелали рассказал о реальном положении дел в Крыму
19:28 17.12.2025 (обновлено: 19:31 17.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым.
Западные СМИ и политические круги часто транслируют искаженную информацию о Крыме, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Об этом РИА Новости Крым
заявил американский журналист Кристофер Хелали.
"Много лживой информации. Говорят, что люди в Крыму оккупированы Россией против их воли, что в 2014-2015 годах были фальшивые выборы, что все было фальшивкой. И что сейчас крымчане под тиранией России, и мы должны освободить Крым и вернуть его Украине", – отметил журналист.
Хелали подчеркнул, что его собственные наблюдения и разговоры с местными жителями показывают совсем другую картину.
"Люди в Крыму голосовали за присоединение к России. Они больше не хотели быть частью Украины. Это часть истории и часть фашистской хунты, которая пришла к власти после Евромайдана в 2014 году. Крымчан атаковали из-за языка, культуры, традиций, даже религии. Они не хотели больше иметь никаких отношений с Украиной", – пояснил он.
Журналист также обратил внимание на изменения, произошедшие на полуострове за последние годы. И был удивлен, когда по приезде увидел здесь не военный конфликт, а мирную жизнь с добрыми и гостеприимными людьми.
"Я был удивлен событиями и изменениями, что произошли здесь. Много изменений в инфраструктуре, в строительстве. Очень много удивительных вещей происходит благодаря России", – добавил Хелали.
Кристофер Хелали считает, что западные представления о Крыме не отражают реальную жизнь людей на полуострове.
"На Западе считают, что ради Крыма его нужно освободить. Но здесь Крым – герой, который восстал против Запада и провозгласил свое право на присоединение к Российской Федерации. Крым был, есть и всегда будет частью России", – резюмировал он.
В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
