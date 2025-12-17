Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T18:31
2025-12-17T18:31
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

18:31 17.12.2025
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
