Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море

Турция усилит защиту критически важных объектов в Черном море на фоне атак беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Турция усиливает защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.
"Мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных объектов в Черном море. Буровые суда имеют для нас жизненно важное значение. Разработаны и применяются меры против БПЛА, которые сбились с курса или вышли из-под контроля, а также против потенциальных угроз, исходящих из-под воды", — подчеркнул министр.
Так он прокомментировал сообщение турецкого министерства обороны о беспилотнике, который предположительно вышел из-под контроля и был сбит истребителем F-16 в воздушном пространстве над Черным морем.
"Мы направили самолеты, находившиеся на этом маршруте, в ближайшие аэропорты и обеспечили их безопасную посадку. После этого БПЛА был уничтожен, а гражданское воздушное движение продолжило работу в штатном режиме", — приводит слова министра газета Star.
Накануне в ходе программы "Итоги года" президент России Владимир Путин заявил, что атаки киевского режима на российские танкеры не нарушат систему поставок из РФ, а только создадут дополнительную угрозу, однако ответы на эти действия противника обязательно последуют.
Атаки на танкеры
15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.
2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.
Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
