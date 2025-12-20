https://crimea.ria.ru/20251220/turtsiya-usilivaet-zaschitu-kriticheski-vazhnykh-obektov-v-chernom-more-1151842272.html

Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море

Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Турция усиливает защиту критически важных объектов в Черном море

Турция усиливает защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Турция усиливает защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер.Так он прокомментировал сообщение турецкого министерства обороны о беспилотнике, который предположительно вышел из-под контроля и был сбит истребителем F-16 в воздушном пространстве над Черным морем. Накануне в ходе программы "Итоги года" президент России Владимир Путин заявил, что атаки киевского режима на российские танкеры не нарушат систему поставок из РФ, а только создадут дополнительную угрозу, однако ответы на эти действия противника обязательно последуют.Атаки на танкеры15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВОВВС Турции сбили над Черным морем беспилотникНе выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер

