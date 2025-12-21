Рейтинг@Mail.ru
Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/sekrety-idealnykh-mandarinov-chto-nuzhno-znat-pered-pokupkoy-1151860193.html
Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой
Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой
Новый год на носу, а вместе с ним – запах мандаринов и праздничное настроение. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самые сочные и ароматные фрукты, чтобы РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T18:35
2025-12-21T18:35
совет эксперта
роспотребнадзор
фрукты
продукты
здоровое питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126044129_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_35ee1a2d082dc8e6c293f04305072d04.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Новый год на носу, а вместе с ним – запах мандаринов и праздничное настроение. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самые сочные и ароматные фрукты, чтобы праздник был вкусным и безопасным.В первую очередь специалисты ведомства рекомендуют обращать внимание на аромат, упругость и цвет фруктов. Хороший мандарин будет равномерно окрашенным, а его кожура должна легко отделяться. При этом следует избегать плодов с признаками гнили, плесени, поврежденной кожурой и вмятинами.А также напомнили основные правила покупки: фрукты следует приобретать только в торговых точках, оборудованных стеллажами и имеющих вывеску с названием и часами работы. Продавец должен быть в санитарной одежде, с бейджиком, иметь медицинскую книжку и документы на продукцию. Сами же товары должны быть сертифицированы. Перед употреблением мандарины рекомендуется мыть.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупки на новый год: как защищены права потребителей в КрымуНовогодний шопинг: как распознать некачественные товарыКак выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
https://crimea.ria.ru/20251214/kak-provesti-prazdniki-bez-syurprizov-ot-moshennikov--sovety-mvd-1151656782.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126044129_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4635db725055a7e7d30f55dff0718979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, роспотребнадзор, фрукты, продукты, здоровое питание
Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой

Как выбрать свежие и сочные мандарины к праздникам – рекомендации Роспотребнадзора

18:35 21.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Новый год на носу, а вместе с ним – запах мандаринов и праздничное настроение. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самые сочные и ароматные фрукты, чтобы праздник был вкусным и безопасным.
В первую очередь специалисты ведомства рекомендуют обращать внимание на аромат, упругость и цвет фруктов. Хороший мандарин будет равномерно окрашенным, а его кожура должна легко отделяться. При этом следует избегать плодов с признаками гнили, плесени, поврежденной кожурой и вмятинами.
"Полезные факты: хвостик с зелеными листьями не всегда говорит о свежести; чем светлее плод, тем кислее его мякоть", – рассказали в Роспотребнадзоре.
А также напомнили основные правила покупки: фрукты следует приобретать только в торговых точках, оборудованных стеллажами и имеющих вывеску с названием и часами работы. Продавец должен быть в санитарной одежде, с бейджиком, иметь медицинскую книжку и документы на продукцию. Сами же товары должны быть сертифицированы. Перед употреблением мандарины рекомендуется мыть.

"Почему мандарины полезны? Это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами B, P, K, D и минералами (кальций, магний, калий). Они также являются отличным антидепрессантом! Вкус, цвет и аромат мандаринов создают праздничное настроение и помогают справиться с хандрой", – рассказали в ведомстве.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Покупки на новый год: как защищены права потребителей в Крыму
Новогодний шопинг: как распознать некачественные товары
Как выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
Новогодняя Ялта
14 декабря, 19:51
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
 
Совет экспертаРоспотребнадзорФруктыПродуктыЗдоровое питание
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
19:59В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
19:31В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
19:15Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
18:52Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
18:35Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой
18:10Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
17:47Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
17:28Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
17:08Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
16:46"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели
16:16Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России
15:46Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
15:10Крымский мост сейчас: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:48Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
14:16Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок
13:48Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году
13:23Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:43Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
Лента новостейМолния