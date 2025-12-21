https://crimea.ria.ru/20251221/chego-ne-khvataet-zhitelyam-kryma-dlya-profilaktiki-orvi-i-grippa-1151831807.html
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T18:10
2025-12-21T18:10
2025-12-21T18:10
радио "спутник в крыму"
грипп
орви
витамины
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751104_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48751b7d798b58344d87267fff5a33cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.По ее словам, одним из наилучших источников витамина D в пище является рыба, особенно жирных сортов, а вот большое количество витамина C есть в квашеной капусте."Вообще все витамины, которые нам нужны, содержатся в еде. И если мы правильно питаемся и в нашем еженедельном рационе присутствует белок, полезные жиры, углеводы, клетчатка, то мы не нуждаемся в приеме БАДов. С позиции доказательной медицины это не препараты, а добавки к пище", – сказала эксперт.Что же касается медикаментозной профилактики сезонных заболеваний, то против обычной ОРВИ противовирусные препараты силы не имеют, сказала врач.Кроме того, "всегда нужно попасть в окно – первые 48 часов", подчеркнула она. И отметила, что, как правило, люди обращаются к врачу, когда уже прошло больше времени. И тогда даже при гриппе противовирусные неэффективны.Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров развеял миф о высоком показателе содержания в организме крымчан витамина D.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИКогда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИВ России фиксируются тяжелые формы гриппа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751104_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_425779caedd363e882109c8e34612aa2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грипп, орви, витамины, совет эксперта
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
Жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа не хватает витамина D – врач-инфекционист
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым.
Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
"Единственный витамин, в котором мы нуждаемся, живя в Крыму, потому что мы эндемичны по дефициту, это витамин D. Особенно дети", – сказала врач-инфекционист.
По ее словам, одним из наилучших источников витамина D в пище является рыба, особенно жирных сортов, а вот большое количество витамина C есть в квашеной капусте.
"Вообще все витамины, которые нам нужны, содержатся в еде. И если мы правильно питаемся и в нашем еженедельном рационе присутствует белок, полезные жиры, углеводы, клетчатка, то мы не нуждаемся в приеме БАДов. С позиции доказательной медицины это не препараты, а добавки к пище", – сказала эксперт.
Что же касается медикаментозной профилактики сезонных заболеваний, то против обычной ОРВИ противовирусные препараты силы не имеют, сказала врач.
"Нет доказательной эффективности. То есть если мы говорим не о гриппе, то противовирусные не работают – это самовнушение", – сказала собеседница.
Кроме того, "всегда нужно попасть в окно – первые 48 часов", подчеркнула она. И отметила, что, как правило, люди обращаются к врачу, когда уже прошло больше времени. И тогда даже при гриппе противовирусные неэффективны.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров развеял миф
о высоком показателе содержания в организме крымчан витамина D.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: