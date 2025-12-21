Рейтинг@Mail.ru
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251221/chego-ne-khvataet-zhitelyam-kryma-dlya-profilaktiki-orvi-i-grippa-1151831807.html
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T18:10
2025-12-21T18:10
радио "спутник в крыму"
грипп
орви
витамины
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751104_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48751b7d798b58344d87267fff5a33cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.По ее словам, одним из наилучших источников витамина D в пище является рыба, особенно жирных сортов, а вот большое количество витамина C есть в квашеной капусте."Вообще все витамины, которые нам нужны, содержатся в еде. И если мы правильно питаемся и в нашем еженедельном рационе присутствует белок, полезные жиры, углеводы, клетчатка, то мы не нуждаемся в приеме БАДов. С позиции доказательной медицины это не препараты, а добавки к пище", – сказала эксперт.Что же касается медикаментозной профилактики сезонных заболеваний, то против обычной ОРВИ противовирусные препараты силы не имеют, сказала врач.Кроме того, "всегда нужно попасть в окно – первые 48 часов", подчеркнула она. И отметила, что, как правило, люди обращаются к врачу, когда уже прошло больше времени. И тогда даже при гриппе противовирусные неэффективны.Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров развеял миф о высоком показателе содержания в организме крымчан витамина D.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИКогда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИВ России фиксируются тяжелые формы гриппа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121751104_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_425779caedd363e882109c8e34612aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грипп, орви, витамины, совет эксперта
Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа

Жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа не хватает витамина D – врач-инфекционист

18:10 21.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыба в торговом центре
Рыба в торговом центре - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.

"Единственный витамин, в котором мы нуждаемся, живя в Крыму, потому что мы эндемичны по дефициту, это витамин D. Особенно дети", – сказала врач-инфекционист.

По ее словам, одним из наилучших источников витамина D в пище является рыба, особенно жирных сортов, а вот большое количество витамина C есть в квашеной капусте.
"Вообще все витамины, которые нам нужны, содержатся в еде. И если мы правильно питаемся и в нашем еженедельном рационе присутствует белок, полезные жиры, углеводы, клетчатка, то мы не нуждаемся в приеме БАДов. С позиции доказательной медицины это не препараты, а добавки к пище", – сказала эксперт.
Что же касается медикаментозной профилактики сезонных заболеваний, то против обычной ОРВИ противовирусные препараты силы не имеют, сказала врач.

"Нет доказательной эффективности. То есть если мы говорим не о гриппе, то противовирусные не работают – это самовнушение", – сказала собеседница.

Кроме того, "всегда нужно попасть в окно – первые 48 часов", подчеркнула она. И отметила, что, как правило, люди обращаются к врачу, когда уже прошло больше времени. И тогда даже при гриппе противовирусные неэффективны.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров развеял миф о высоком показателе содержания в организме крымчан витамина D.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Когда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИ
В России фиксируются тяжелые формы гриппа
 
Радио "Спутник в Крыму"ГриппОРВИВитаминыСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
19:59В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
19:31В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
19:15Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
18:52Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
18:35Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой
18:10Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
17:47Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
17:28Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
17:08Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
16:46"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели
16:16Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России
15:46Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
15:10Крымский мост сейчас: начала расти очередь при въезде на полуостров
14:48Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах
14:16Без поблажек – в Крыму за срубленную в лесу елку можно получить срок
13:48Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году
13:23Новости СВО: армия России громит противника на всех фронтах
12:43Удары по Украине: ВС РФ бьют по энергетике и логистике киевских боевиков
Лента новостейМолния