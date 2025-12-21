https://crimea.ria.ru/20251221/chego-ne-khvataet-zhitelyam-kryma-dlya-profilaktiki-orvi-i-grippa-1151831807.html

Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.По ее словам, одним из наилучших источников витамина D в пище является рыба, особенно жирных сортов, а вот большое количество витамина C есть в квашеной капусте."Вообще все витамины, которые нам нужны, содержатся в еде. И если мы правильно питаемся и в нашем еженедельном рационе присутствует белок, полезные жиры, углеводы, клетчатка, то мы не нуждаемся в приеме БАДов. С позиции доказательной медицины это не препараты, а добавки к пище", – сказала эксперт.Что же касается медикаментозной профилактики сезонных заболеваний, то против обычной ОРВИ противовирусные препараты силы не имеют, сказала врач.Кроме того, "всегда нужно попасть в окно – первые 48 часов", подчеркнула она. И отметила, что, как правило, люди обращаются к врачу, когда уже прошло больше времени. И тогда даже при гриппе противовирусные неэффективны.Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров развеял миф о высоком показателе содержания в организме крымчан витамина D.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИКогда в Крыму ждать пик заболеваемости ОРВИВ России фиксируются тяжелые формы гриппа

