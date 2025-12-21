https://crimea.ria.ru/20251221/itogi-goda-s-putinym-i-oreshnik-na-boevom-dezhurstve-top-nedeli-1151809597.html

"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели

"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели - РИА Новости Крым, 21.12.2025

"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели

Заявления президента РФ Владимира Путина на "Итогах года" и на расширенном заседании коллегии Минобороны. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Заявления президента РФ Владимира Путина на "Итогах года" и на расширенном заседании коллегии Минобороны. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского вывести войска из Донбасса. Нападение ученика на школу в подмосковном поселке. Прощание с раненной при атаке ВСУ на Севастополь 15-летней Ариной. Визит сербского журналиста Марио Божича в Крым.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина на "Итогах года" и заседании коллегии МинобороныПрезидент России Владимир Путин 19 декабря подвел "Итоги года", на мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В рамках традиционного формата глава государства ответил на вопросы СМИ и обратившихся к нему россиян. Мероприятие продлилось более четырех часов, число обращений превысило три миллиона.Также глава российского государства сделал ряд заявлений на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Новейший российский ракетный комплекс "Орешник" встанет на боевое дежурство в ВС РФ до конца текущего года. А комплексы "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед. Армия России за год в зоне спецоперации освободила более 300 населенных пунктов и безусловно достигнет целей в спецоперации. А страхи о якобы неизбежном нападении Вооруженных сил РФ на Европу являются ложью и бредом.Заявление Зеленского по ДонбассуУкраина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий, заявил на этой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский. До этого европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.Также Зеленский допустил, что мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта не будет.Нападение ученика на школу в ОдинцовоЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали, он арестован по решению Тверского суда Москвы. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.Умерла раненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочкаРаненная при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя Арина умерла в больнице в Москве, несмотря на все усилия врачей, сообщил 18 декабря губернатор города Михаил Развожаев. Арина была ранена осколками сбитой воздушной цели вечером 30 ноября в парке Победы в Севастополе. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где за ее жизнь несколько дней боролись врачи.Сербский журналист в КрымуЧувство дома уже в первые часы пребывания, интерес к истории и людям полуострова. Такими впечатлениями от поездки в Крым с РИА Новости Крым на этой неделе поделился сербский журналист Марио Божич.По его словам, визит в Крым связан со стремлением получить информацию напрямую, а не через западные источники. Несмотря на то, что для него это первое посещение полуострова, многие его друзья и родственники бывали здесь неоднократно, признался журналист, а также рассказал, что в Сербии хорошо знают историю Крыма и чувствуют близость с его жителями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

