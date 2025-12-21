https://crimea.ria.ru/20251221/oberegayut-lyudey-i-prirodu-itogi-raboty-krym-spas-v-2025-godu-1151843367.html

Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году

Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году

21.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Специалисты "КРЫМ-СПАС" в уходящем году принимали активное участие в ликвидации последствий прошлогодней аварии танкеров в Керченском проливе и разлива мазута. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник ГКУ РК "Крымская республиканская аварийно-спасательная служба "КРЫМ-СПАС" Андрей Назаренко, подводя итоги работы ведомства в 2025 году. Также гость эфира рассказал об оснащении подразделения.Спасатели "КРЫМ-СПАС", по словам Назаренко, совершили уже более 2000 тысяч выездов на мониторинг, который продолжается до сих пор, хоть и не в таких масштабах, как раньше."Ребята смотрят, не произошел ли где-то выброс нефтепродуктов, чтобы быстро выявить и убрать. Выполняют разведку плавсредствами, работают с беспилотниками", – рассказал гость эфира.На вооружении "КРЫМ-СПАС", по его словам, сегодня 25 плавсредств и 13 беспилотников, с помощью которых производят большой спектр работ.И это не только мониторинги, но и поиск людей и обследование территорий объектов, на которые были совершены террористические атаки противника в последние годы, в том числе в ходе СВО, подчеркнул Назаренко.Обученных специалистов – операторов БПЛА – по его словам, сегодня уже около шестидесяти человек. А вообще каждый спасатель "КРЫМ-СПАС" в среднем владеет от 7 до 15 специальностями: они и спелеологи, и водолазы, и пожарные, и альпинисты, и медики, подчеркнул начальник спас-службы."И мы еще 36 человек обучили газоспасателей в этом году, чтобы большая группировка была. В итоге 91 человек сейчас может принимать участие в ликвидации последствий аварий на химических объектах", – добавил он.Что касается технического обеспечения, то, по словам Назаренко, сегодня в службе серьезно оснащены.Снегоходами, по его словам, станоятся те квадроциклы, которые летом имеют колесный ход, а зимой получают гусеницы."И три единицы у нас на Ай-Петри и две на Ангарском перевале, где наши дежурят, когда снежный покров позволяет массово собираться людям и проводить мероприятия, кататься на лыжах, сноубордах, ватрушках и так далее. Мы, естественно, выставляем там посты", – напомнил Назаренко.Где в горах Крыма больше всего снегаПодытожив работу за год, Назаренко отметил, что динамика в целом не отличается от прошлогодней."Каждый год практически в таких же цифрах, плюс-минус. Могут разниться направления и характеры чрезвычайной ситуации происшествия", – подытожил главный спасатель "КРЫМ-СПАС".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни Где в Крыму чаще всего травмируются туристыВ Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС

