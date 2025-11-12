https://crimea.ria.ru/20251112/gde-v-krymu-chasche-vsego-travmiruyutsya-turisty-1150813150.html

Где в Крыму чаще всего травмируются туристы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Чаще всего туристы травмируются в горах Крыма на популярных пешеходных маршрутах на территории Большой Алушты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника по поисково-спасательной работе крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" Владимир Мельников.Второе место по количеству происшествий, по словам спасателя, занимают Бахчисарайский район и Судак. Он добавил, что на оборудованных тропах количество несчастных случаев меньше."Основную проблему создают те, кто приехал, честно говоря, отдыхать на пляже. Потом это им надоедает, и люди неподготовленные решают пойти в горы… В итоге происходят ЧС из-за их попустительства и легкомысленного отношения", - отметил замначальника "Крым-Спас".При этом статистика показывает, что количество происшествий с туристами в горах и лесах полуострова находится на одном и том же уровне уже почти 10 лет. "Данные немного могут отличаться в зависимости от погоды, но плюс-минус в пределах статистической погрешности, они держатся одинаково на протяжении 10 лет работы нашей структуры. За 2025 год по горно-лесной зоне у нас 197 выездов, в которых чуть больше 260 человек получили нашу помощь. Из них были травмированные и просто заблудившиеся", - рассказал он.Чаще всего, по словам Мельникова, причиной вызова спасателей является потеря ориентации на местности."Не рассчитали время, "вывалились" в темный участок суток, незнание маршрута, отошли с тропы и, соответственно, потеряли ориентировку – это на сегодняшний день наиболее частая причина", - сказал заместитель начальника службы.Есть и те, кто во время пеших прогулок в горах Крыма, получает травмы. "От этого никуда не уйти, все-таки рельеф достаточно сложный в горах, особенно рано утром, когда лежит роса, скользкие поверхности после дождя или в тумане," - разъяснил он.

