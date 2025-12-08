https://crimea.ria.ru/20251208/putin-dal-inflyatsionnyy-prognoz-po-itogam-2025-goda-1151496247.html
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
Инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T17:43
2025-12-08T17:43
2025-12-08T17:43
владимир путин (политик)
мнения
новости
экономика
инфляция
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Также он поручил добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан. По его мнению, главное в этом вопросе – это положение дел в экономике, ее "долгосрочное устойчивое развитие".Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень", также заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуСилуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 годуПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
