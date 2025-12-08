Рейтинг@Mail.ru
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/putin-dal-inflyatsionnyy-prognoz-po-itogam-2025-goda-1151496247.html
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
Инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T17:43
2025-12-08T17:43
владимир путин (политик)
мнения
новости
экономика
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_120438e84fcac774e8e52361ee7f4ed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Также он поручил добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан. По его мнению, главное в этом вопросе – это положение дел в экономике, ее "долгосрочное устойчивое развитие".Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень", также заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 годуСилуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 годуПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_189:259:2575:2048_1920x0_80_0_0_28c76d0703ad7d69b0f8e8cdfe2df2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), мнения, новости, экономика, инфляция
Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года

Инфляция по итогам 2025 года не превысит 6% – Путин

17:43 08.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Инфляция по итогам текущего года не превысит 6%. Такой прогноз дал президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около 1%, но и инфляция будет около или даже ниже 6%. В целом цель достигается ", – сказал российский лидер.
Также он поручил добиваться повышения благополучия российских семей, обеспечивать рост доходов граждан. По его мнению, главное в этом вопросе – это положение дел в экономике, ее "долгосрочное устойчивое развитие".
Экономика России должна стать прозрачнее на фоне повышения налога на добавочную стоимость, чтобы бизнес не уходил "в тень", также заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
 
Владимир Путин (политик)МненияНовостиЭкономикаИнфляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Во время боевого вылета Су-27 погиб подполковник Воздушных сил ВСУ
18:38Совет по стратегическому развитию: главные заявления Путина
18:22В Ялте поврежден канализационный трубопровод
18:01В России планируют уголовно наказывать за незаконный майнинг
17:50В Японии произошло мощное землетрясение
17:43Путин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
17:38Путин поручил поддержать отцов
17:30Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
17:28Путин поручил усилить контроль за бизнесом на фоне повышения НДС
17:17Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год
17:12В Севастополе сгорел гараж с машиной
17:00Венгрия и Турция осудили атаки на танкеры в Черном море
16:50Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых
16:27Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
16:05Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров
15:53В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
15:28Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
15:10Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет
14:55ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти
14:37ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
Лента новостейМолния