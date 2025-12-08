https://crimea.ria.ru/20251208/v-sevastopole-sgorel-garazh-s-mashinoy-1151494202.html
В Севастополе сгорел гараж с машиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сгорел гараж и легковой автомобиль, находящийся в нем. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Севастополя.Инцидент произошел на территории садового товарищества "Степной фазан" в 15.43. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза взрыва: под Феодосией пожарные спасли несколько домов от огняВ Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млнВ Крыму 8-летняя девочка едва не сожгла дом из-за десерта
