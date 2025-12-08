Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сгорел гараж с машиной - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Севастополе сгорел гараж с машиной
В Севастополе сгорел гараж с машиной - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Севастополе сгорел гараж с машиной
В Севастополе сгорел гараж и легковой автомобиль, находящийся в нем. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сгорел гараж и легковой автомобиль, находящийся в нем. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Севастополя.Инцидент произошел на территории садового товарищества "Степной фазан" в 15.43. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек.
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, пожар, мчс севастополя
В Севастополе сгорел гараж с машиной

В Севастополе сгорел дотла гараж с легковым автомобилем

17:12 08.12.2025
 
© МЧС СевастополяГараж с автомобилем внутри сгорел в Севастополе
Гараж с автомобилем внутри сгорел в Севастополе
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сгорел гараж и легковой автомобиль, находящийся в нем. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Севастополя.
Инцидент произошел на территории садового товарищества "Степной фазан" в 15.43. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
"Пожар, охвативший 40 квадратных метров, потушили менее чем за час. Погибших и пострадавших нет", – уточнили в МЧС.
Эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек.
