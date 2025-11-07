https://crimea.ria.ru/20251107/lovushka-na-otvechnoy-skale-v-krymu-v-shtorm-spasli-muzhchinu-na-myse-fiolent-1150744112.html

Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент

Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент

В районе мыса Фиолент в Севастополе спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины, оказавшегося в ловушке на отвесной скале, сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T22:35

2025-11-07T22:35

2025-11-07T22:35

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

происшествия

крым

новости крыма

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150744249_0:474:591:806_1920x0_80_0_0_19ce0c3beea59757f8d46b4a54c5abce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины, оказавшегося в ловушке на отвесной скале, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сигнал о происшествии поступил в вечернее время. Мужчина, купавшийся у пляжа Автобат, попал под мощную волну и ударился о прибрежные камни. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь."На место оперативно прибыли дежурные смены поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Таврос". Подъем наверх был невозможен из-за крутого рельефа (высота 10-15 метров). Было принято решение об эвакуации вниз, к катеру, несмотря на ухудшающуюся погоду: сильное волнение, ветер и плохая видимость", – рассказал Развожаев.Экипаж дождался короткого затишья и максимально приблизился к скале. Для ориентации пострадавшего использовались прожекторы и дополнительные источники света. Пока часть спасателей удерживала катер у скалы, другие помогли мужчине безопасно спуститься на борт. На катере пострадавшему оказали первую помощь, утеплили и доставили на набережную Балаклавы, где его уже ждала бригада скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, происшествия, крым, новости крыма, мчс севастополя