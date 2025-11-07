Рейтинг@Mail.ru
Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/lovushka-na-otvechnoy-skale-v-krymu-v-shtorm-spasli-muzhchinu-na-myse-fiolent-1150744112.html
Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
В районе мыса Фиолент в Севастополе спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины, оказавшегося в ловушке на отвесной скале, сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T22:35
2025-11-07T22:35
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
происшествия
крым
новости крыма
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150744249_0:474:591:806_1920x0_80_0_0_19ce0c3beea59757f8d46b4a54c5abce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины, оказавшегося в ловушке на отвесной скале, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сигнал о происшествии поступил в вечернее время. Мужчина, купавшийся у пляжа Автобат, попал под мощную волну и ударился о прибрежные камни. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь."На место оперативно прибыли дежурные смены поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Таврос". Подъем наверх был невозможен из-за крутого рельефа (высота 10-15 метров). Было принято решение об эвакуации вниз, к катеру, несмотря на ухудшающуюся погоду: сильное волнение, ветер и плохая видимость", – рассказал Развожаев.Экипаж дождался короткого затишья и максимально приблизился к скале. Для ориентации пострадавшего использовались прожекторы и дополнительные источники света. Пока часть спасателей удерживала катер у скалы, другие помогли мужчине безопасно спуститься на борт. На катере пострадавшему оказали первую помощь, утеплили и доставили на набережную Балаклавы, где его уже ждала бригада скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150744249_0:419:591:862_1920x0_80_0_0_2eaf6dd88072351224b7aea04f8c5e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, происшествия, крым, новости крыма, мчс севастополя
Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент

В Севастополе спасатели сняли мужчину в шторм с высокой отвесной скалы на мысе Фиолент

22:35 07.11.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе спасатели сняли мужчину в шторм с высокой отвесной скалы на мысе Фиолент
В Севастополе спасатели сняли мужчину в шторм с высокой отвесной скалы на мысе Фиолент
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В районе мыса Фиолент в Севастополе спасатели провели сложную ночную операцию по эвакуации мужчины, оказавшегося в ловушке на отвесной скале, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, сигнал о происшествии поступил в вечернее время. Мужчина, купавшийся у пляжа Автобат, попал под мощную волну и ударился о прибрежные камни. Получив травмы спины и многочисленные ссадины, он попытался укрыться от новых волн и взобрался на скалу высотой около 15 метров. В темноте пострадавший понял, что самостоятельно выбраться не может, и вызвал помощь.
"На место оперативно прибыли дежурные смены поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Таврос". Подъем наверх был невозможен из-за крутого рельефа (высота 10-15 метров). Было принято решение об эвакуации вниз, к катеру, несмотря на ухудшающуюся погоду: сильное волнение, ветер и плохая видимость", – рассказал Развожаев.
Экипаж дождался короткого затишья и максимально приблизился к скале. Для ориентации пострадавшего использовались прожекторы и дополнительные источники света. Пока часть спасателей удерживала катер у скалы, другие помогли мужчине безопасно спуститься на борт. На катере пострадавшему оказали первую помощь, утеплили и доставили на набережную Балаклавы, где его уже ждала бригада скорой медицинской помощи.
"Операция завершилась успешно благодаря слаженной работе, профессионализму и быстрой реакции команды", – заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что в горах под Севастополем спасли туристку с травмой ноги. Женщину эвакуировали специалисты спасательной службы
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС
В горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
 
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяПроисшествияКрымНовости КрымаМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
20:51Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в Симферополе
20:47В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
20:20Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку
19:45Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:19Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
18:56В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
18:47С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
18:31В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной Назукина
18:28Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
18:06В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
17:43Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
17:36Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма
17:15Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет
17:07В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
16:52ВСУ атакуют Курскую область – ранен 12-летний ребенок
16:33Крушение вертолета в Дагестане – прокуратура ведет проверку
Лента новостейМолния