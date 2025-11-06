https://crimea.ria.ru/20251106/kazhdyy-pyatyy-pozhar-v-krymu-voznikaet-v-chastnom-sektore--mchs-1150696462.html

На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС

06.11.2025

На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС

С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание... РИА Новости Крым, 06.11.2025

2025-11-06T10:48

2025-11-06T10:48

2025-11-06T11:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание произошло в жилом секторе.В ведомстве уточнили, что причина большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем – 2577 пожаров."Погибли, к сожалению, 59 человек", – добавили в МЧС.Спасатели перечислили основные причины происшествий. Из них – курение и неосторожное обращение с огнем: 41 случай, погибли 43 человека. Нарушение правил эксплуатации электросетей: 10 случаев, погибли 14 человек. Нарушение правил эксплуатации печей: два случая, погибли два человека.Накануне сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе. Также ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.

