На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС

2025-11-06T10:48
2025-11-06T10:48
2025-11-06T11:01
10:48 06.11.2025 (обновлено: 11:01 06.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание произошло в жилом секторе.
"За 2025 год в Крыму случилось 3368 пожаров, из которых 716 произошли в жилом секторе", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что причина большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем – 2577 пожаров.
"Погибли, к сожалению, 59 человек", – добавили в МЧС.
Спасатели перечислили основные причины происшествий. Из них – курение и неосторожное обращение с огнем: 41 случай, погибли 43 человека. Нарушение правил эксплуатации электросетей: 10 случаев, погибли 14 человек. Нарушение правил эксплуатации печей: два случая, погибли два человека.
Накануне сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров
, из них пять – в жилом секторе. Также ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.
