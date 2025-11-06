Рейтинг@Mail.ru
На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС - РИА Новости Крым, 06.11.2025
На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС
На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС - РИА Новости Крым, 06.11.2025
На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС
С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T10:48
2025-11-06T11:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание произошло в жилом секторе.В ведомстве уточнили, что причина большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем – 2577 пожаров."Погибли, к сожалению, 59 человек", – добавили в МЧС.Спасатели перечислили основные причины происшествий. Из них – курение и неосторожное обращение с огнем: 41 случай, погибли 43 человека. Нарушение правил эксплуатации электросетей: 10 случаев, погибли 14 человек. Нарушение правил эксплуатации печей: два случая, погибли два человека.Накануне сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе. Также ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект следит за лесами ЯлтыВ Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары – МЧСЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС

В Крыму с начала года произошло 3368 пожаров на которых погибли 59 человек – МЧС

10:48 06.11.2025 (обновлено: 11:01 06.11.2025)
 
В Симферопольском районе ликвидировали пожар в частном доме
В Симферопольском районе ликвидировали пожар в частном доме
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло больше 3300 пожаров, погибли 59 человек. По информации республиканского Главного управления МЧС России, каждое пятое возгорание произошло в жилом секторе.
"За 2025 год в Крыму случилось 3368 пожаров, из которых 716 произошли в жилом секторе", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что причина большинства возгораний – неосторожное обращение с огнем – 2577 пожаров.
"Погибли, к сожалению, 59 человек", – добавили в МЧС.
Спасатели перечислили основные причины происшествий. Из них – курение и неосторожное обращение с огнем: 41 случай, погибли 43 человека. Нарушение правил эксплуатации электросетей: 10 случаев, погибли 14 человек. Нарушение правил эксплуатации печей: два случая, погибли два человека.
Накануне сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе. Также ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.
