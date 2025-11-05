Рейтинг@Mail.ru
12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
https://crimea.ria.ru/20251105/12-pozharov-proizoshlo-v-krymu-za-prazdnichnye-vykhodnye-1150669659.html
12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные - РИА Новости Крым, 05.11.2025
12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные
За выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять - в жилом секторе. Об этом сообщается в сводке МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять - в жилом секторе. Об этом сообщается в сводке МЧС России по Республике Крым.Также в Крыму ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.Кроме того, возле Судака, в районе хребта Таракташ, в горах потерялась женщина. Спасатели оказали ей помощь.Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Севастополе закончился.
12 пожаров произошло в Крыму за праздничные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. За выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять - в жилом секторе. Об этом сообщается в сводке МЧС России по Республике Крым.
Также в Крыму ликвидированы последствия 11 ДТП. В помощи нуждались 14 человек. В некоторых случаях пришлось применять спецоборудование, чтобы деблокировать пострадавших.

"За выходные дни пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым реагировали на 12 пожаров. Из них в жилом секторе - пять. Пиротехники МЧС России привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в 7 случаях. Всего обезврежено 8 единиц", – отметили в ведомстве.

Кроме того, возле Судака, в районе хребта Таракташ, в горах потерялась женщина. Спасатели оказали ей помощь.
Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Севастополе закончился.
