Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

Четыре уголовных дела возбуждены в Крыму с начала года по фактам природных пожаров, более 840 человек получили административные протоколы. Сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Четыре уголовных дела возбуждены в Крыму с начала года по фактам природных пожаров, более 840 человек получили административные протоколы. Сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.В частности, 10 тысяч рублей административного штрафа заплатит хозяин частного дома в одном из садовых товариществ Крыма, который вел огнеопасные работы на своем участке и спровоцировал пожар на площади 15 гектаров. Возгорание ликвидировали 142 спасателя и 25 единиц техники.На горе Кастель под Алуштой причиной пожара на семи гектарах стало приготовление пищи на мангале. Пожар тушили трое суток около 300 человек и 50 единиц техники, в том числе и 2 вертолета МИ-8 МЧС России. Общая сумма ущерба –14 миллионов рублей. Кроме этого, на Южнобережье возбуждено дело по факту пожара на 1 гектаре труднодоступной скалистой местности заповедника из-за работы огнеопасным оборудованием. Ущерб составил 12,9 миллионов рублей."Восточный Крым также дважды пострадал от крупных возгораний лесной подстилки. В одном из случаев причиной стало приготовление пищи на мангале на границе с лесной зоной. Ущерб составил более миллиона рублей. Во втором – был нарушен запрет на посещение лесов на авто- и мото- транспорте. Искра от транспортного средства стала возможной причиной пожара в горно-лесной местности на площади 5 га с суммой ущерба около 140 тысяч рублей", – добавили в чрезвычайном ведомстве.Сейчас продолжаются доследственные проверки, проводятся экспертизы, по ряду фактов устанавливаются виновные лица. Наказание определит суд. В частности, это могут быть штрафы от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет, исправительные или принудительные работы на на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.Главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный лесной пожар под Симферополем потушилиКрупный пожар в заповеднике Крыма произошел из-за загоревшейся машиныВ МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем

