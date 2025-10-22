В Крыму волонтеры и бойцы отряда "Барс" помогают тушить пожары - МЧС

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ликвидировать природные пожары в Крыму сотрудникам МЧС помогают на добровольной основе волонтеры, военнослужащие, представители местного самоуправления и минэкологии, а также добровольцы отряда "Барс-Крым". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления (по антикризисному управлению) МЧС России по РК полковник внутренней службы Андрей Павлюченко."В целом за год, согласно нашей статистике, отмечаем более тысячи человек, которые принимали активное участие на добровольной основе в организации помощи Федеральной противопожарной службы МЧС Республики Крым и лесным хозяйствам в тушении и ликвидации трудных природных пожаров", - сказал он.Так, по его словам, в качестве волонтеров принимали активное участие в тушении пожаров на территории ЮБК добровольцы отряда "Крым-БАРС". В частности, они помогали тушить пожар на горе Кастель.Отдельно Павлюченко отметил работу сотрудников лесоохотничьих предприятий, которые "нацелены на ликвидацию последствий лесных пожаров". Лесники, понимая, что каждое возгорание сухой растительности создает угрозу для леса, без всяких вопросов активно применяли свою технику, личный состав на территории Симферопольского, Белогорского, Старокрымского, Судакского, Федосийского лесничеств и всего Крыма, сказал он.Все действия Федеральной противопожарной службы МЧС субъекта и республиканских сил были нацелены на то, чтобы минимизировать количество возникающих пожаров и не допустить их переход на села и садовые товарищества, напомнил он.Павлюченко выразил слова благодарности неравнодушным жителям и гостям Крыма, которые в этом году привлекались на каждый крупный ландшафтный пожар.
В Крыму более тысячи волонтеров помогали тушить природные пожары в течение года - МЧС

14:02 22.10.2025
 
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией в Крыму
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ликвидировать природные пожары в Крыму сотрудникам МЧС помогают на добровольной основе волонтеры, военнослужащие, представители местного самоуправления и минэкологии, а также добровольцы отряда "Барс-Крым". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления (по антикризисному управлению) МЧС России по РК полковник внутренней службы Андрей Павлюченко.
"В целом за год, согласно нашей статистике, отмечаем более тысячи человек, которые принимали активное участие на добровольной основе в организации помощи Федеральной противопожарной службы МЧС Республики Крым и лесным хозяйствам в тушении и ликвидации трудных природных пожаров", - сказал он.
Так, по его словам, в качестве волонтеров принимали активное участие в тушении пожаров на территории ЮБК добровольцы отряда "Крым-БАРС". В частности, они помогали тушить пожар на горе Кастель.
Отдельно Павлюченко отметил работу сотрудников лесоохотничьих предприятий, которые "нацелены на ликвидацию последствий лесных пожаров". Лесники, понимая, что каждое возгорание сухой растительности создает угрозу для леса, без всяких вопросов активно применяли свою технику, личный состав на территории Симферопольского, Белогорского, Старокрымского, Судакского, Федосийского лесничеств и всего Крыма, сказал он.
"Прошедший пожароопасный период характеризовался сложной обстановкой. Мы от Крымского гидрометцентра получили более 50 штормовых предупреждений, связанных с высокими и чрезвычайными классами пожарной опасности. <...> фиксировались температуры до + 40 градусов, а порывы ветра до 39 метров в секунду. Все это осложняло работу пожарных подразделений и существовало существенные риски для возникновения крупных ландшафтных пожаров", - уточнил Павлюченко.
Все действия Федеральной противопожарной службы МЧС субъекта и республиканских сил были нацелены на то, чтобы минимизировать количество возникающих пожаров и не допустить их переход на села и садовые товарищества, напомнил он.
Павлюченко выразил слова благодарности неравнодушным жителям и гостям Крыма, которые в этом году привлекались на каждый крупный ландшафтный пожар.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
На пожарах в Севастополе погибли 11 человек
 
