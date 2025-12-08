Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
Средства ПВО в течение дня сбили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня сбили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, семь дронов над территорией Белгородской области, два – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и акваторией Каспийского моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем

Над Крымом и Каспийским морем сбили украинские беспилотники

17:30 08.12.2025 (обновлено: 17:34 08.12.2025)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня сбили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.
Кроме того, семь дронов над территорией Белгородской области, два – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и акваторией Каспийского моря, перечислили в российском военном ведомстве.
