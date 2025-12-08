https://crimea.ria.ru/20251208/ukrainskie-bespilotniki-sbity-nad-krymom-i-kaspiyskim-morem-1151495471.html
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
Украинские беспилотники сбиты над Крымом и Каспийским морем
2025-12-08T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение дня сбили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе четыре – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, семь дронов над территорией Белгородской области, два – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и акваторией Каспийского моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:30 08.12.2025 (обновлено: 17:34 08.12.2025)