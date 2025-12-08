Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил поддержать отцов - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин поручил поддержать отцов
Путин поручил поддержать отцов - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин поручил поддержать отцов
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому... РИА Новости Крым, 08.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье, пояснил Путин.Он отметил, что такая роль мужчины в семье – в традициях фактически всех народов России.Президент подчеркнул, что система поддержки рождаемости должна опираться на запросы и потребности граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие государства они могут рассчитывать при рождении детей. При этом с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой и ощутимой для семьи.Путин поручил проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе и на общенациональном уровне.
россия, владимир путин (политик), новости, дети, демография
Путин поручил поддержать отцов

Путин поручил продумать меры поддержки вовлеченного отцовства в России

17:38 08.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
День отца - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства", - сказал глава государства.
По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье, пояснил Путин.
Он отметил, что такая роль мужчины в семье – в традициях фактически всех народов России.
Президент подчеркнул, что система поддержки рождаемости должна опираться на запросы и потребности граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие государства они могут рассчитывать при рождении детей. При этом с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой и ощутимой для семьи.
Путин поручил проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе и на общенациональном уровне.
РоссияВладимир Путин (политик)НовостидетиДемография
 
