https://crimea.ria.ru/20251208/putin-poruchil-podderzhat-ottsov-1151495921.html

Путин поручил поддержать отцов

Путин поручил поддержать отцов - РИА Новости Крым, 08.12.2025

Путин поручил поддержать отцов

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому... РИА Новости Крым, 08.12.2025

2025-12-08T17:38

2025-12-08T17:38

2025-12-08T17:38

россия

владимир путин (политик)

новости

дети

демография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0a/1131977375_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_121ebd6ffc834e96a91000d6d557d5a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки ответственного отцовства в России. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье, пояснил Путин.Он отметил, что такая роль мужчины в семье – в традициях фактически всех народов России.Президент подчеркнул, что система поддержки рождаемости должна опираться на запросы и потребности граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие государства они могут рассчитывать при рождении детей. При этом с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой и ощутимой для семьи.Путин поручил проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать, в том числе и на общенациональном уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублейВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографиюЭксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, дети, демография