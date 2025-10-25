https://crimea.ria.ru/20251025/ekspert-otsenila-situatsiyu-s-rozhdaemostyu-v-krymu-1150418613.html

Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму

Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму

В Крыму суммарный коэффициент рождаемости (СКР) на сегодняшний день выше среднего по России. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T17:44

2025-10-25T17:44

2025-10-25T17:44

демография

эксклюзивы риа новости крым

крым

рождаемость

наталья киселева

статистика

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125124393_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f6b16563ab9b6c86d8928169162613d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму суммарный коэффициент рождаемости (СКР) на сегодняшний день выше среднего по России. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики под руководством президента РФ Владимира Путина сообщила, что Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. По ее словам, в целом в сентябре 2025 года в годовом выражении в 18 регионах страны отмечается рост СКР.Комментируя данные по Севастополю, социолог отметила, что к сентябрю этот показатель увеличился до 1,06, что позволило городу войти в группу из 18-ти регионов с положительной динамикой коэффициента и занять лидирующие позиции. В рейтинге Севастополь переместился на пятую позицию, уточнила глава крымского филиала ФоРГО.Суммарный коэффициент рождаемости или коэффициент фертильности показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина за весь репродуктивный период (15-50 лет) при сохранении уровня рождаемости на данный момент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья должна занимать центральную роль в госполитике России – ПутинПутин увеличил пособия по беременности для студентокМногодетным мамам повысят пенсии и выплаты

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

демография, крым, рождаемость, наталья киселева, статистика, севастополь, общество