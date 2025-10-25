Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
В Крыму суммарный коэффициент рождаемости выше среднего по России – социолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму суммарный коэффициент рождаемости (СКР) на сегодняшний день выше среднего по России. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог Наталья Киселева.
Ранее зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики под руководством президента РФ Владимира Путина сообщила, что Севастополь вышел в лидеры по росту рождаемости среди других регионов России. По ее словам, в целом в сентябре 2025 года в годовом выражении в 18 регионах страны отмечается рост СКР.
"В Республике Крым суммарный коэффициент рождаемости выше среднего по стране. Крым входит в группу из 36-ти российских регионов, где суммарный коэффициент рождаемости превышает среднероссийский показатель", - сказала Киселева.
Комментируя данные по Севастополю, социолог отметила, что к сентябрю этот показатель увеличился до 1,06, что позволило городу войти в группу из 18-ти регионов с положительной динамикой коэффициента и занять лидирующие позиции. В рейтинге Севастополь переместился на пятую позицию, уточнила глава крымского филиала ФоРГО.
Суммарный коэффициент рождаемости или коэффициент фертильности показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина за весь репродуктивный период (15-50 лет) при сохранении уровня рождаемости на данный момент.
