В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию - РИА Новости Крым, 24.11.2025
В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
В Крыму за два года повысилась рождаемость, но показатели нужно еще повышать за счет правильного воспитания молодежи. Такое мнение РИА Новости Крым высказала... РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T20:56
2025-11-24T20:56
2025-11-24T20:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму за два года повысилась рождаемость, но показатели нужно еще повышать за счет правильного воспитания молодежи. Такое мнение РИА Новости Крым высказала уполномоченный по правам ребенка а Крыму Светлана Савченко.По ее словам, повышению демографии способствовали меры поддержки молодых семей, которые нужно продолжать наравне с воспитанием молодежи в соответствии с традиционными ценностями."Нужно продолжать просвещать, говорить о том, как это важно. Нужно учить ответственному родительству. Это должна быть система, отношение общества. И если сегодня в детсадах есть программа "Истоки", где деток воспитывают в традиционных ценностях, рассказывают, в том числе, что у них когда-то тоже будут семьи, если у старшеклассников будут курсы психологии семейной жизни, если мы будем всеми усилиями настраивать общество на то, что жизнь это ценность, а ребенок – дар, то у нас обязательно будут хорошие результаты", – убеждена детский омбудсмен.При этом Савченко подчеркнула, что в Крыму у одиноких мам, попавших в трудную жизненную ситуацию и у семей, воспитывающих детей с тяжелыми диагнозами, есть возможность получить разностороннюю помощь со стороны органов государственной власти, общественных и духовных организаций.Мир сталкивается с проблемой снижения численности населения, вопрос демографии касается многих стран, в том числе России. По мнению доцента кафедры философии Таврической академии КФУ, кандидат социологических наук Андрея Зоткина, факторы материального обеспечения играют большую роль, когда семья задумывается о многодетности, от трех детей и более, однако еще большее значение имеет возвращение к культурно-религиозным истокам.
В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
Повысить демографию поможет воспитание молодежи в традиционных ценностях – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым.
В Крыму за два года повысилась рождаемость, но показатели нужно еще повышать за счет правильного воспитания молодежи. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала уполномоченный по правам ребенка а Крыму Светлана Савченко.
"На 3,3% повысилась рождаемость детей в Крыму. Я считаю, что это хороший показатель", – привела Савченко статистику с 2023 года.
По ее словам, повышению демографии способствовали меры поддержки молодых семей, которые нужно продолжать наравне с воспитанием молодежи в соответствии с традиционными ценностями.
"Нужно продолжать просвещать, говорить о том, как это важно. Нужно учить ответственному родительству. Это должна быть система, отношение общества. И если сегодня в детсадах есть программа "Истоки", где деток воспитывают в традиционных ценностях, рассказывают, в том числе, что у них когда-то тоже будут семьи, если у старшеклассников будут курсы психологии семейной жизни, если мы будем всеми усилиями настраивать общество на то, что жизнь это ценность, а ребенок – дар, то у нас обязательно будут хорошие результаты", – убеждена детский омбудсмен.
При этом Савченко подчеркнула, что в Крыму у одиноких мам, попавших в трудную жизненную ситуацию и у семей, воспитывающих детей с тяжелыми диагнозами, есть возможность получить разностороннюю помощь со стороны органов государственной власти, общественных и духовных организаций.
Мир сталкивается с проблемой снижения численности населения, вопрос демографии касается многих стран, в том числе России. По мнению доцента кафедры философии Таврической академии КФУ, кандидат социологических наук Андрея Зоткина, факторы материального обеспечения играют большую роль, когда семья задумывается о многодетности, от трех детей и более, однако еще большее значение имеет возвращение к культурно-религиозным истокам
.
