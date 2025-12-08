https://crimea.ria.ru/20251208/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-gosudarstvennoy-politiki-na-2026-god-1151494442.html
Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год
Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год
Перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России является первой системной задачей государственной политики на 2026 год. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T17:17
2025-12-08T17:17
2025-12-08T17:28
владимир путин (политик)
демография
россия
новости
рождаемость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151495057_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_37589c9f9c16e3902d976673c803673a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России является первой системной задачей государственной политики на 2026 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По словам Путина, уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. Негативные тенденции сохраняются, рождаемость продолжает снижаться. Этому есть объективные причины, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение негативных демографических волн середины и конца XX века в РФ, которые сегодня вновь дают о себе знать. Свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, констатировал президент.Вместе с тем, долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении российского народа, подчеркнул глава государства.Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублейВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографиюЭксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151495057_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_d81551656576773faacc57bd2725f746.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), демография, россия, новости, рождаемость
Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год
Перелом негативной демографической тенденции является главной задачей на 2026 год – Путин
17:17 08.12.2025 (обновлено: 17:28 08.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России является первой системной задачей государственной политики на 2026 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Прошу правительство и коллег в субъектах Федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации нацпроектов и в целом государственной политики", – сказал российский лидер.
По словам Путина, уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. Негативные тенденции сохраняются, рождаемость продолжает снижаться. Этому есть объективные причины, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение негативных демографических волн середины и конца XX века в РФ, которые сегодня вновь дают о себе знать. Свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, констатировал президент.
Вместе с тем, долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении российского народа, подчеркнул глава государства.
"Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления наших совместных усилий. Все нацпроекты должны прямо или опосредованно влиять на решение проблем демографического развития, быть нацелены на создание новых возможностей для людей всех поколений", – подчеркнул Путин.
Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, указал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: