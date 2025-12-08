https://crimea.ria.ru/20251208/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-gosudarstvennoy-politiki-na-2026-god-1151494442.html

Путин назвал главную задачу государственной политики на 2026 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России является первой системной задачей государственной политики на 2026 год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По словам Путина, уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. Негативные тенденции сохраняются, рождаемость продолжает снижаться. Этому есть объективные причины, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение негативных демографических волн середины и конца XX века в РФ, которые сегодня вновь дают о себе знать. Свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, констатировал президент.Вместе с тем, долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении российского народа, подчеркнул глава государства.Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублейВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографиюЭксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму

