https://crimea.ria.ru/20251105/iskusstvennyy-intellekt-sledit-za-lesami-yalty-1150672803.html

Искусственный интеллект следит за лесами Ялты

Искусственный интеллект следит за лесами Ялты - РИА Новости Крым, 05.11.2025

Искусственный интеллект следит за лесами Ялты

В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 05.11.2025

2025-11-05T12:26

2025-11-05T12:26

2025-11-05T12:26

новости крыма

янина павленко

ялта

акция "сохраним лес"

искусственный интеллект

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

леса крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_0:74:1239:771_1920x0_80_0_0_d48893f8a914948015e4815661ad114d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, на территории муниципалитета работают уже 14 комплексов, контролирующих природные зоны и их прилегающие территории.Система реагирует на появление дыма, а сигнал автоматически поступает на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволяет оперативно локализовать возгорания, экономить ресурсы и минимизировать ущерб природным зонам. Кроме того, благодаря интеллектуальному анализу исключаются ложные вызовы – например, когда жители путают дымку с туманом или низкой облачностью."Система хорошо себя зарекомендовала в период чрезвычайной пожарной опасности. С учетом этого в следующем году работа будет продолжена", – заключила Павленко.Ранее сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детейПожароопасный сезон в Севастополе закончилсяКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, янина павленко, ялта, акция "сохраним лес", искусственный интеллект, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, леса крыма