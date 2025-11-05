https://crimea.ria.ru/20251105/iskusstvennyy-intellekt-sledit-za-lesami-yalty-1150672803.html
Искусственный интеллект следит за лесами Ялты
В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, на территории муниципалитета работают уже 14 комплексов, контролирующих природные зоны и их прилегающие территории.
"9 мощных интеллектуальных поворотных камер системы "Лесохранитель" установили в этом году на высотных зданиях и конструкциях муниципалитета. Еще 5 работали ранее и показали свою эффективность", – рассказала Павленко.
Система реагирует на появление дыма, а сигнал автоматически поступает на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволяет оперативно локализовать возгорания, экономить ресурсы и минимизировать ущерб природным зонам. Кроме того, благодаря интеллектуальному анализу исключаются ложные вызовы – например, когда жители путают дымку с туманом или низкой облачностью.
"Система хорошо себя зарекомендовала в период чрезвычайной пожарной опасности. С учетом этого в следующем году работа будет продолжена", – заключила Павленко.
Ранее сообщалось
, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе.
