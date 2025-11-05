Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект следит за лесами Ялты - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Искусственный интеллект следит за лесами Ялты
Искусственный интеллект следит за лесами Ялты - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Искусственный интеллект следит за лесами Ялты
В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T12:26
2025-11-05T12:26
новости крыма
янина павленко
ялта
акция "сохраним лес"
искусственный интеллект
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
леса крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, на территории муниципалитета работают уже 14 комплексов, контролирующих природные зоны и их прилегающие территории.Система реагирует на появление дыма, а сигнал автоматически поступает на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволяет оперативно локализовать возгорания, экономить ресурсы и минимизировать ущерб природным зонам. Кроме того, благодаря интеллектуальному анализу исключаются ложные вызовы – например, когда жители путают дымку с туманом или низкой облачностью."Система хорошо себя зарекомендовала в период чрезвычайной пожарной опасности. С учетом этого в следующем году работа будет продолжена", – заключила Павленко.Ранее сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе.
Искусственный интеллект следит за лесами Ялты

В Ялте для защиты от лесных пожаров задействовали искусственный интеллект

12:26 05.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте активно используются системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта, сообщает глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, на территории муниципалитета работают уже 14 комплексов, контролирующих природные зоны и их прилегающие территории.
"9 мощных интеллектуальных поворотных камер системы "Лесохранитель" установили в этом году на высотных зданиях и конструкциях муниципалитета. Еще 5 работали ранее и показали свою эффективность", – рассказала Павленко.
Система реагирует на появление дыма, а сигнал автоматически поступает на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволяет оперативно локализовать возгорания, экономить ресурсы и минимизировать ущерб природным зонам. Кроме того, благодаря интеллектуальному анализу исключаются ложные вызовы – например, когда жители путают дымку с туманом или низкой облачностью.
"Система хорошо себя зарекомендовала в период чрезвычайной пожарной опасности. С учетом этого в следующем году работа будет продолжена", – заключила Павленко.
Ранее сообщалось, что за выходные дни сотрудники МЧС Крыма потушили 12 пожаров, из них пять – в жилом секторе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сургуте на пожаре погибли семь человек - из них четверо детей
Пожароопасный сезон в Севастополе закончился
Как подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
 
Лента новостейМолния